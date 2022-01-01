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MSI Raider GE76 (2022) против Raider GE67

71 из 100
MSI Raider GE76 (2022)
VS
76 из 100
MSI Raider GE67
MSI Raider GE76 (2022)
MSI Raider GE67
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Экран 2560 x 1440
Процессор Intel Core i9 12900HX
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Raider GE76 (2022) и Raider GE67 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Raider GE76 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 240 Гц
  • Более тонкие рамки – на 23% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать MSI Raider GE67
  • Видеокарта показывает в среднем на 23-32% больше FPS в играх
  • Имеет на 48% более четкий дисплей – 188 против 127 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Raider GE76 (2022)
vs
Raider GE67

Корпус

Вес 2.9 кг 2.9 кг
Размеры 397 x 284 x 25.9 мм 397 x 284 x 25.9 мм
Площадь 1127 см2 1127 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~59.5%
Боковые рамки 7 мм 25.8 мм
Цвета Черный, Синий Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 57 дБ -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 360 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 188 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1440 пикселей
Поддержка HDR - Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1261:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 94% -
Охват Adobe RGB 65.2% -
Охват DCI-P3 63.1% 100%
Время отклика 7 мс 3 мс
Максимальная яркость
Raider GE76 (2022)
300 нит
Raider GE67
н/д

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 280 / 330 Вт 330 Вт
Вес зарядного устройства 870 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 5 ГГц
Ядер 14 16
Потоков 20 24
L3-кэш 24 МБ 30 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Raider GE76 (2022)
12746
Raider GE67 +34%
17062
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 150 Вт
Nvidia Optimus Да MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1504 МГц -
Boost частота GPU 1802 МГц -
FLOPS 13.8 терафлопс 19.6 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 256 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 5632
Блоки текстурирования (TMUs) 120 176
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 80
Производительность GPU
Raider GE76 (2022)
13.8 терафлопс
Raider GE67 +42%
19.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2W, 2x1W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 84 дБ -
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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