Главная > Сравнение ноутбуков > Raider GE67: характеристики и тесты

MSI Raider GE67

MSI Raider GE67
  • Дата выхода: Июнь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~59.5%
  • Размеры: 397 x 284 x 25.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Графика:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Raider GE67 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
95
Производительность в играх
88
Экран
77
Автономность
64
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
48
Оценка NanoReview
76

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики MSI Raider GE67

Корпус

Вес 2.9 кг
Размеры 397 x 284 x 25.9 мм
Площадь 1127 см2
Соотношение экрана к корпусу ~59.5%
Боковые рамки 25.8 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы OLED
Частота обновления 240 Гц
Плотность пикселей 188 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 2560 x 1440 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1
Охват DCI-P3 100%
Время отклика 3 мс

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 330 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц
Ядер 16
Потоков 24
L3-кэш 30 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
2074
Geekbench 5 (многоядерный)
17147

Видеокарта

Модель GPU
TGP 150 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
FLOPS 19.6 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 256 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с
Шейдерные блоки 5632
Блоки текстурирования (TMUs) 176
Блоки операций растеризации (ROPs) 80
Производительность GPU
19.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Apple MacBook Pro 16 (2021) и MSI Raider GE67
2. Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) и MSI Raider GE67
3. MSI Stealth GS66 (2022) и Raider GE67
4. MSI Raider GE66 (2022) и Raider GE67
5. MSI Vector GP66 (2022) и Raider GE67
6. Dell Alienware x15 R2 и MSI Raider GE67
7. Dell Alienware m15 R7 и MSI Raider GE67
8. Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel) и MSI Raider GE67
9. Lenovo Legion 5i 15" Gen 7 и MSI Raider GE67
10. Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) и MSI Raider GE67
11. Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) и MSI Raider GE67
12. MSI Raider GE77 и Raider GE67

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры