Главная > Сравнение ноутбуков > Sword 15: характеристики и тесты

MSI Sword 15

MSI Sword 15
  • Дата выхода: Май 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~72.2%
  • Размеры: 359 x 259 x 24.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Батарея:
Процессор:
Графика:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Sword 15 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
85
Производительность в играх
64
Экран
39
Автономность
65
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
61
Оценка NanoReview
61

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики MSI Sword 15

Корпус

Вес 2.25 кг
Размеры 359 x 259 x 24.9 мм
Площадь 930 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.2%
Боковые рамки 6.8 мм
Цвета Белый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
350 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 150 / 180 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1439
Geekbench 5 (многоядерный)
6304
Cinebench R23 (одноядерный)
1759
Cinebench R23 (многоядерный)
9517

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт
Nvidia Optimus Да
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1237 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц
FLOPS 6.14 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
6.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. MSI Stealth 15M vs MSI Sword 15
2. ASUS TUF Dash F15 FX516 vs MSI Sword 15
3. Acer Nitro 5 (AN515-55) vs MSI Sword 15
4. Acer Nitro 5 (AN515-45) vs MSI Sword 15
5. MSI Katana GF66 vs MSI Sword 15

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры