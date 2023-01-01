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Samsung Galaxy Book 3 против Acer Aspire 3 (A315-59)

55 из 100
Samsung Galaxy Book 3
VS
46 из 100
Acer Aspire 3 (A315-59)
Samsung Galaxy Book 3
Acer Aspire 3 (A315-59)
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Процессор Intel Core i7 1360P
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 3 и Acer Aspire 3 (A315-59) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Легче – весит на 210 граммов меньше (1.57 и 1.78 кг)
  • На 105% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11735 vs 5735 баллов
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (54 и 43 Вт*ч)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Видеокарта показывает в среднем на 10-14% больше FPS в играх
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (817 и 876 см2)
Причины выбрать Acer Aspire 3 (A315-59)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 8 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 3
vs
Aspire 3 (A315-59)

Корпус

Вес 1.57 кг 1.78 кг
Размеры 356.61 x 229.1 x 15.49 мм 362.9 x 241.3 x 19.9 мм
Площадь 817 см2 876 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.1% ~76.6%
Боковые рамки 5.6 мм 8.8 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1620:1
Цветовой охват sRGB - 56%
Время отклика - 24 мс
Максимальная яркость
Galaxy Book 3
300 нит
Aspire 3 (A315-59)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства 160 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 6 (2P + 4E)
Потоков 16 8
L3-кэш 18 МБ 10 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU - 1400 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 1.43 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 512
Блоки текстурирования (TMUs) 48 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 16
Производительность GPU
Galaxy Book 3 +18%
1.69 терафлопс
Aspire 3 (A315-59)
1.43 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 8 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v5
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 Нет
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да -
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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