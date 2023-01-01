Samsung Galaxy Book 3 против HP Laptop 15
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
26
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
60
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
71
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
82
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3
- Видеокарта показывает в среднем на 207-283% больше FPS в играх
- На 172% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5932 vs 2178 баллов
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (54 и 41 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать HP Laptop 15
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.57 кг
|1.59 кг
|Размеры
|356.61 x 229.1 x 15.49 мм
|359.8 x 236 x 18.6 мм
|Площадь
|817 см2
|849 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.1%
|~79%
|Боковые рамки
|5.6 мм
|7.2 мм
|Цвета
|Серебристый
|Белый, Черный, Серебристый, Золотистый, Синий, Розовое золото
|Материал
|Алюминий
|Пластик
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|45.4 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|100 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Нет
|Контрастность
|725:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|65%
|-
|Охват Adobe RGB
|44.6%
|-
|Охват DCI-P3
|43.1%
|-
|Время отклика
|15 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|45 Вт
|Вес зарядного устройства
|145 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.2 ГГц
|0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|-
|Ядер
|6 (2P + 4E)
|4 (0P + 4E)
|Потоков
|8
|4
|L3-кэш
|10 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Intel UHD Graphics (24 EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy Book 3 +125%
1594
710
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy Book 3 +186%
5974
2086
Cinebench R23 (одноядерный)
Galaxy Book 3 +167%
1606
601
Cinebench R23 (многоядерный)
Galaxy Book 3 +172%
5932
2178
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|45 Вт
|10 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|-
|FLOPS
|1.43 терафлопс
|0.3 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|DDR4
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|512
|256
|Блоки текстурирования (TMUs)
|32
|16
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
|8
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|83.1 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Опционально
|Размер
|12.0 x 8.5 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1