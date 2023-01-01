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Acer Aspire 3 (A315-59) против Aspire 3 (A315-24P)

46 из 100
Acer Aspire 3 (A315-59)
VS
42 из 100
Acer Aspire 3 (A315-24P)
Acer Aspire 3 (A315-59)
Acer Aspire 3 (A315-24P)
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Процессор
Память (ОЗУ) 8GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Acer Aspire 3 (A315-59) и Aspire 3 (A315-24P) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Acer Aspire 3 (A315-59)
  • Видеокарта показывает в среднем на 106-144% больше FPS в играх
  • На 31% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5735 vs 4366 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 8 ГБ) и SSD
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Acer Aspire 3 (A315-24P)
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Aspire 3 (A315-59)
vs
Aspire 3 (A315-24P)

Корпус

Вес 1.78 кг 1.78 кг
Размеры 362.9 x 241.3 x 19.9 мм 362.9 x 237.5 x 18.9 мм
Площадь 876 см2 862 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.6% ~77.9%
Боковые рамки 8.8 мм 8.8 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 35.6 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1620:1 642:1
Цветовой охват sRGB 56% 55%
Охват Adobe RGB - 37.8%
Охват DCI-P3 - 36.6%
Время отклика 24 мс 24 мс
Максимальная яркость
Aspire 3 (A315-59) +20%
300 нит
Aspire 3 (A315-24P)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 6 (2P + 4E) 4
Потоков 8 8
L3-кэш 10 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Radeon 610M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 45 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 6 нм
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1900 МГц
FLOPS 1.43 терафлопс 0.49 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR5
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 5.5 Гбит/с
Шейдерные блоки 512 128
Блоки текстурирования (TMUs) 32 8
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 4
Производительность GPU
Aspire 3 (A315-59) +192%
1.43 терафлопс
Aspire 3 (A315-24P)
0.49 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 5500 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 8 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 70.7 дБ
Микрофонов 1 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C Нет 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка - Нет
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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