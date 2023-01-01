Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P - Apple M2 Pro Apple M2 Max Память (ОЗУ) 16GB - 16GB 32GB 64GB 96GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Есть популярный на текущий момент порт USB-A Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2023) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц На 143% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14394 vs 5932 баллов

На 143% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14394 vs 5932 баллов Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (70 и 54 Вт*ч)

Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (70 и 54 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 80% более четкий дисплей – 254 против 141 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 80% более четкий дисплей – 254 против 141 точек на дюйм (PPI) На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (691 и 817 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.57 кг 1.6 кг Размеры 356.61 x 229.1 x 15.49 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 817 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.1% ~84.6% Боковые рамки 5.6 мм 3.4 мм Цвета Серебристый Серебристый, Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 2 Скорость куллера - 6800 об/мин Уровень шума 45.4 дБ 47.5 дБ

Дисплей 1920 x 1080 3024 x 1964 Диагональ 15.6 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Нет Да Площадь экрана Galaxy Book 3 15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2 MacBook Pro 14 (2023) 14.2″ (16:10 ratio) = 90.6 in2 ~ 14% more screen space Тесты экрана Контрастность 725:1 25000:1 Цветовой охват sRGB 65% - Охват Adobe RGB 44.6% - Охват DCI-P3 43.1% 99.2% Время отклика 15 мс 31 мс Максимальная яркость Galaxy Book 3 300 нит MacBook Pro 14 (2023) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 54 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки - 2:10 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 67 / 96 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 145 граммов 274 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (64 EU) Apple M2 Pro GPU (19-core) TGP 45 Вт 35 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1400 МГц 1398 МГц FLOPS 1.43 терафлопс 6.8 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Ширина шины - 256 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 512 2432 Блоки текстурирования (TMUs) 32 152 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 76 Производительность GPU Galaxy Book 3 1.43 терафлопс MacBook Pro 14 (2023) +376% 6.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 16GB 32GB 64GB 96GB Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 4266 МГц 6400 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 2x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 83.1 дБ 84.3 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер 12.0 x 8.5 см 13.2 x 8.1 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.