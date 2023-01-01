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Samsung Galaxy Book 3 против Apple MacBook Pro 14 (2023)

52 из 100
Samsung Galaxy Book 3
VS
72 из 100
Apple MacBook Pro 14 (2023)
Samsung Galaxy Book 3
Apple MacBook Pro 14 (2023)
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Процессор
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 3 и Apple MacBook Pro 14 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • На 143% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14394 vs 5932 баллов
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (70 и 54 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 80% более четкий дисплей – 254 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (691 и 817 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 3
vs
MacBook Pro 14 (2023)

Корпус

Вес 1.57 кг 1.6 кг
Размеры 356.61 x 229.1 x 15.49 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм
Площадь 817 см2 691 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.1% ~84.6%
Боковые рамки 5.6 мм 3.4 мм
Цвета Серебристый Серебристый, Серый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Скорость куллера - 6800 об/мин
Уровень шума 45.4 дБ 47.5 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3024 x 1964 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Нет Да
Площадь экрана
Galaxy Book 3
15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2
MacBook Pro 14 (2023)
14.2″ (16:10 ratio) = 90.6 in2
~14% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 725:1 25000:1
Цветовой охват sRGB 65% -
Охват Adobe RGB 44.6% -
Охват DCI-P3 43.1% 99.2%
Время отклика 15 мс 31 мс
Максимальная яркость
Galaxy Book 3
300 нит
MacBook Pro 14 (2023) +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:10 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 67 / 96 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 145 граммов 274 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц -
Ядер 6 (2P + 4E) 12 (8P + 4E)
Потоков 8 12
L3-кэш 10 МБ -
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Apple M2 Pro GPU (19-core)
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 45 Вт 35 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1398 МГц
FLOPS 1.43 терафлопс 6.8 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Ширина шины - 256 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 512 2432
Блоки текстурирования (TMUs) 32 152
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 76
Производительность GPU
Galaxy Book 3
1.43 терафлопс
MacBook Pro 14 (2023) +376%
6.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ
Частота 4266 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 2x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да -

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 83.1 дБ 84.3 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 8.5 см 13.2 x 8.1 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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