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Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023) Видеокарта показывает в среднем на 103-141% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 103-141% больше FPS в играх Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (72 и 56 Вт*ч)

Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (72 и 56 Вт*ч) На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Причины выбрать Xiaomi Redmibook 14 (2023) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (1.37 и 1.78 кг)

Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (1.37 и 1.78 кг) Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (687 и 848 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.78 кг 1.37 кг Размеры 350.1 x 242.3 x 17.9 мм 312.24 x 220.15 x 15.9 мм Площадь 848 см2 687 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.2% ~82.7% Боковые рамки 7.1 мм 5.4 мм Цвета Серый Серебристый, Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 3200 x 2000 2880 x 1800 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 120 Гц Плотность пикселей 242 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3200 x 2000 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Нет Нет Площадь экрана Redmibook 15 Pro (2023) 15.6″ (16:10 ratio) = 109.4 in2 Redmibook 14 (2023) 14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2 ~ 24% more screen space Тесты экрана Контрастность 1200:1 1500:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Максимальная яркость Redmibook 15 Pro (2023) +67% 500 нит Redmibook 14 (2023) 300 нит

Батарея Ёмкость 72 Вт*ч 56 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 100 Вт 100 Вт

Видеокарта Модель GPU Radeon 760M Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 6 нм 10 нм Частота GPU 1500 МГц 300 МГц Boost частота GPU 2800 МГц 1100 МГц FLOPS 4.06 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 384 640 Блоки текстурирования (TMUs) 24 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 20 Производительность GPU Redmibook 15 Pro (2023) +188% 4.06 терафлопс Redmibook 14 (2023) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 512GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 0.2 мм 1.3 мм Тачпад Размер - 12.5 x 8.1 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.