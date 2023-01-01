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Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023) против Redmibook 14 (2023)

60 из 100
Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023)
VS
57 из 100
Xiaomi Redmibook 14 (2023)
Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023)
Xiaomi Redmibook 14 (2023)
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Процессор

Обзор

Оценка основных функций Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023) и Redmibook 14 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023)
  • Видеокарта показывает в среднем на 103-141% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (72 и 56 Вт*ч)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
Причины выбрать Xiaomi Redmibook 14 (2023)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (1.37 и 1.78 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (687 и 848 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Redmibook 15 Pro (2023)
vs
Redmibook 14 (2023)

Корпус

Вес 1.78 кг 1.37 кг
Размеры 350.1 x 242.3 x 17.9 мм 312.24 x 220.15 x 15.9 мм
Площадь 848 см2 687 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.2% ~82.7%
Боковые рамки 7.1 мм 5.4 мм
Цвета Серый Серебристый, Серый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 242 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3200 x 2000 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Нет Нет
Площадь экрана
Redmibook 15 Pro (2023)
15.6″ (16:10 ratio) = 109.4 in2
Redmibook 14 (2023)
14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2
~24% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1500:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Максимальная яркость
Redmibook 15 Pro (2023) +67%
500 нит
Redmibook 14 (2023)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 100 Вт 100 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 4.3 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 12 (4P + 8E)
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Radeon 760M Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 4 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 6 нм 10 нм
Частота GPU 1500 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 2800 МГц 1100 МГц
FLOPS 4.06 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 640
Блоки текстурирования (TMUs) 24 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 20
Производительность GPU
Redmibook 15 Pro (2023) +188%
4.06 терафлопс
Redmibook 14 (2023)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 0.2 мм 1.3 мм
Тачпад
Размер - 12.5 x 8.1 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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