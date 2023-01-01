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Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023)

Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023)
  • Дата выхода: Июль 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~83.2%
  • Размеры: 350.1 x 242.3 x 17.9 мм
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Процессор:

Обзор

Оценка основных показателей Redmibook 15 Pro (2023) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
69
Производительность в играх
28
Экран
73
Автономность
56
Коммуникации
77
Корпус и дизайн
72
Оценка NanoReview
65

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023)

Корпус

Вес 1.78 кг
Размеры 350.1 x 242.3 x 17.9 мм
Площадь 848 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.2%
Боковые рамки 7.1 мм
Цвета Серый
Материал Алюминий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 120 Гц
Плотность пикселей 242 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 3200 x 2000 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Технология синхронизации No
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Нет
Тесты экрана
Контрастность 1200:1
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа
Мощность зарядки 100 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 4.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon 760M
Техпроцесс 4 нм

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
2289
Geekbench 6 (многоядерный)
9906
Cinebench R23 (одноядерный)
1668
Cinebench R23 (многоядерный)
12807
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 6 нм
Частота GPU 1500 МГц
Boost частота GPU 2800 МГц
FLOPS 4.06 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 384
Блоки текстурирования (TMUs) 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 16
Производительность GPU
4.06 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Инфракрасный датчик Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 0.2 мм
Тачпад
Windows Precision Да

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