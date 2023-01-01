Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023)
- Дата выхода: Июль 2023 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~83.2%
- Размеры: 350.1 x 242.3 x 17.9 мм
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Обзор
Производительность системы
69
Производительность в играх
28
Экран
73
Автономность
56
Коммуникации
77
Корпус и дизайн
72
Оценка NanoReview
65
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023)
Корпус
|Вес
|1.78 кг
|Размеры
|350.1 x 242.3 x 17.9 мм
|Площадь
|848 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.2%
|Боковые рамки
|7.1 мм
|Цвета
|Серый
|Материал
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|Плотность пикселей
|242 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|3200 x 2000 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Технология синхронизации
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Датчик освещенности
|Нет
|Контрастность
|1200:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
Максимальная яркость
500 нит
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|100 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|4.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|Ядер
|6
|Потоков
|12
|L3-кэш
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon 760M
|Техпроцесс
|4 нм
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
2289
Geekbench 6 (многоядерный)
9906
Cinebench R23 (одноядерный)
1668
Cinebench R23 (многоядерный)
12807
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|6 нм
|Частота GPU
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|2800 МГц
|FLOPS
|4.06 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|384
|Блоки текстурирования (TMUs)
|24
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
Производительность GPU
4.06 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|Тип
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|0.2 мм
|Windows Precision
|Да