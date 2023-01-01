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Acer Aspire 3 Spin 14

Acer Aspire 3 Spin 14
  • Дата выхода: Апрель 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78%
  • Размеры: 319.8 x 227.9 x 18.9 мм
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Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Aspire 3 Spin 14 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
28
Производительность в играх
15
Экран
38
Автономность
60
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
83
Оценка NanoReview
41

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Aspire 3 Spin 14

Корпус

Вес 1.54 кг
Размеры 319.8 x 227.9 x 18.9 мм
Площадь 729 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78%
Боковые рамки 9.2 мм
Цвета Серебристый
Материал Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет
Технология синхронизации No
Сенсорный ввод Да
Датчик освещенности Нет
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 45 Вт
Вес зарядного устройства 164 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0 ГГц
Ядер 4 (0P + 4E)
Потоков 4
L3-кэш 6 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (24 EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
719
Geekbench 5 (многоядерный)
2086
Cinebench R23 (одноядерный)
598
Cinebench R23 (многоядерный)
2223
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 10 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
FLOPS 0.3 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Скорость памяти 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 256
Блоки текстурирования (TMUs) 16
Блоки операций растеризации (ROPs) 8
Производительность GPU
0.3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x2 ГБ
Частота 6400 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Инфракрасный датчик Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Нет
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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