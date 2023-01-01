Acer Aspire 3 Spin 14
- Дата выхода: Апрель 2023 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~78%
- Размеры: 319.8 x 227.9 x 18.9 мм
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Обзор
Производительность системы
28
Производительность в играх
15
Экран
38
Автономность
60
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
83
Оценка NanoReview
41
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Acer Aspire 3 Spin 14
Корпус
|Вес
|1.54 кг
|Размеры
|319.8 x 227.9 x 18.9 мм
|Площадь
|729 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78%
|Боковые рамки
|9.2 мм
|Цвета
|Серебристый
|Материал
|Middle: Пластик
Bottom: Пластик
|Трансформер
|Да
|Угол открытия экрана
|360°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Количество куллеров
|1
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|162 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|Сенсорный ввод
|Да
|Датчик освещенности
|Нет
Максимальная яркость
250 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|45 Вт
|Вес зарядного устройства
|164 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0 ГГц
|Ядер
|4 (0P + 4E)
|Потоков
|4
|L3-кэш
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (24 EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
719
Geekbench 5 (многоядерный)
2086
Cinebench R23 (одноядерный)
598
Cinebench R23 (многоядерный)
2223
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|10 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|FLOPS
|0.3 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|Скорость памяти
|6.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|256
|Блоки текстурирования (TMUs)
|16
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|8
Производительность GPU
0.3 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x2 ГБ
|Частота
|6400 МГц
|Тип
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Нет
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да