Acer Aspire 3 Spin 14 против Aspire 3 (A314-36)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Acer Aspire 3 Spin 14
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Сенсорный экран
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- Имеет на 45% более четкий дисплей – 162 против 112 точек на дюйм (PPI)
- На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит
Причины выбрать Acer Aspire 3 (A314-36)
- Видеокарта показывает в среднем на 81-110% больше FPS в играх
- Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.4 и 1.54 кг)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.54 кг
|1.4 кг
|Размеры
|319.8 x 227.9 x 18.9 мм
|328.3 x 217.2 x 18 мм
|Площадь
|729 см2
|713 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78%
|~75.8%
|Боковые рамки
|9.2 мм
|9.2 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серебристый
|Материал
|Middle: Пластик
Bottom: Пластик
|Пластик
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TFT LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|162 точек на дюйм
|112 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|-
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Нет
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|45 Вт
|45 Вт
|Вес зарядного устройства
|164 грамма
|160 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0 ГГц
|0 ГГц
|Ядер
|4 (0P + 4E)
|4 (0P + 4E)
|Потоков
|4
|4
|L3-кэш
|6 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (24 EU)
|Intel UHD Graphics (32 EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
719
Aspire 3 (A314-36) +10%
791
Geekbench 5 (многоядерный)
2086
2085
Cinebench R23 (одноядерный)
598
Aspire 3 (A314-36) +13%
678
Cinebench R23 (многоядерный)
2223
2235
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|10 Вт
|45 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1400 МГц
|FLOPS
|0.3 терафлопс
|0.74 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Скорость памяти
|6.4 Гбит/с
|0 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|256
|256
|Блоки текстурирования (TMUs)
|16
|16
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|8
|8
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x2 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|6400 МГц
|-
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|-
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v5
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Нет
|Нет
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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