Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1200 - 1366 x 768 1920 x 1080 Процессор - Intel Processor N100 Intel Processor N200 Intel Core i3 N305 - Intel Processor N200 Intel Core i3 N305 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Aspire 3 Spin 14 Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения Сенсорный экран

Сенсорный экран Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Имеет на 45% более четкий дисплей – 162 против 112 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 45% более четкий дисплей – 162 против 112 точек на дюйм (PPI) На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит Причины выбрать Acer Aspire 3 (A314-36) Видеокарта показывает в среднем на 81-110% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 81-110% больше FPS в играх Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.4 и 1.54 кг)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.54 кг 1.4 кг Размеры 319.8 x 227.9 x 18.9 мм 328.3 x 217.2 x 18 мм Площадь 729 см2 713 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78% ~75.8% Боковые рамки 9.2 мм 9.2 мм Цвета Серебристый Серебристый Материал Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Пластик Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1200 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD TFT LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Нет Покрытие - Матовый Датчик освещенности Нет Нет Максимальная яркость Aspire 3 Spin 14 +14% 250 нит Aspire 3 (A314-36) 220 нит

Батарея Ёмкость 40 Вт*ч 40 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 164 грамма 160 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (Jasper Lake 24 EU) Intel UHD Graphics (32 EU) TGP 10 Вт 45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1400 МГц FLOPS 0.3 терафлопс 0.74 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Скорость памяти 6.4 Гбит/с 0 Гбит/с Шейдерные блоки 256 256 Блоки текстурирования (TMUs) 16 16 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 8 Производительность GPU Aspire 3 Spin 14 0.3 терафлопс Aspire 3 (A314-36) +147% 0.74 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x2 ГБ 2x4 ГБ Частота 6400 МГц - Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов - 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v5 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Нет Нет Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.