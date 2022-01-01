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Acer Predator Triton 300

Acer Predator Triton 300
  • Дата выхода: Май 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~72.8%
  • Размеры: 363 x 254 x 19.9 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Predator Triton 300 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
70
Производительность в играх
68
Экран
51
Автономность
56
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
75
Оценка NanoReview
60

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Predator Triton 300

Корпус

Вес 2 кг
Размеры 363 x 254 x 19.9 мм
Площадь 922 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.8%
Боковые рамки 8.8 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1571
Geekbench 5 (многоядерный)
8183
Cinebench R23 (одноядерный)
1539
Cinebench R23 (многоядерный)
12425

Видеокарта

Модель GPU
TGP 85 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1463 МГц
Boost частота GPU 1695 МГц
FLOPS 8.7 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 48
Производительность GPU
8.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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12. Predator Triton 300 и Stealth GS66 (2022)

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