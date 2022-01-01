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Acer Predator Triton 300 SE против Triton 300

56 из 100
Acer Predator Triton 300 SE
VS
61 из 100
Acer Predator Triton 300
Acer Predator Triton 300 SE
Acer Predator Triton 300
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор Intel Core i7 11800H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций Acer Predator Triton 300 SE и Triton 300 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Acer Predator Triton 300 SE
  • Легче – весит на 300 граммов меньше (1.7 и 2 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (736 и 922 см2)
  • На 10% выше максимальная яркость экрана – 330 vs 300 нит
Причины выбрать Acer Predator Triton 300
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 115% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12363 vs 5758 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 43-59% больше FPS в играх

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Predator Triton 300 SE
vs
Predator Triton 300

Корпус

Вес 1.7 кг 2 кг
Размеры 323 x 228 x 17.9 мм 363 x 254 x 19.9 мм
Площадь 736 см2 922 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.3% ~72.8%
Боковые рамки 6.6 мм 8.8 мм
Цвета Серебристый Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 62.6 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 76% -
Охват DCI-P3 77% -
Максимальная яркость
Predator Triton 300 SE +10%
330 нит
Predator Triton 300
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 180 Вт 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.0-3.3 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 12 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 96 Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 0 Вт 85 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 1455 МГц 1463 МГц
Boost частота GPU 1590 МГц 1695 МГц
FLOPS 4.884 терафлопс 8.7 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1536 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 96 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48
Производительность GPU
Predator Triton 300 SE
4.884 терафлопс
Predator Triton 300 +78%
8.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры - 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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