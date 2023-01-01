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Acer Swift Go 16 (SFG16-71)

Acer Swift Go 16 (SFG16-71)
  • Дата выхода: Апрель 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~85.9%
  • Размеры: 356 x 242.6 x 14.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Батарея:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Swift Go 16 (SFG16-71) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
58
Производительность в играх
34
Экран
39
Автономность
63
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
87
Оценка NanoReview
53

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Swift Go 16 (SFG16-71)

Корпус

Вес 1.65 кг
Размеры 356 x 242.6 x 14.9 мм
Площадь 864 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.9%
Боковые рамки 5.7 мм
Цвета Серий
Материал Алюминий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Технология синхронизации No
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый
Датчик освещенности Нет
Тесты экрана
Контрастность 1700:1
Цветовой охват sRGB 86%
Охват DCI-P3 72%
Время отклика 33 мс
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 100 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 6 (2P + 4E)
Потоков 8
L3-кэш 10 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1601
Geekbench 5 (многоядерный)
6102
Cinebench R23 (одноядерный)
1632
Cinebench R23 (многоядерный)
6035
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 45 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц
FLOPS 1.43 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Скорость памяти 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 512
Блоки текстурирования (TMUs) 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 16
Производительность GPU
1.43 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 6400 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Инфракрасный датчик Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 2560 x 1440
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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