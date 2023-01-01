Acer Swift Go 16 (SFG16-71)
- Дата выхода: Апрель 2023 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~85.9%
- Размеры: 356 x 242.6 x 14.9 мм
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Обзор
Производительность системы
58
Производительность в играх
34
Экран
39
Автономность
63
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
87
Оценка NanoReview
53
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Acer Swift Go 16 (SFG16-71)
Корпус
|Вес
|1.65 кг
|Размеры
|356 x 242.6 x 14.9 мм
|Площадь
|864 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~85.9%
|Боковые рамки
|5.7 мм
|Цвета
|Серий
|Материал
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|Технология синхронизации
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Датчик освещенности
|Нет
|Контрастность
|1700:1
|Цветовой охват sRGB
|86%
|Охват DCI-P3
|72%
|Время отклика
|33 мс
Максимальная яркость
500 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|100 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|Ядер
|6 (2P + 4E)
|Потоков
|8
|L3-кэш
|10 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1601
Geekbench 5 (многоядерный)
6102
Cinebench R23 (одноядерный)
1632
Cinebench R23 (многоядерный)
6035
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|45 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|FLOPS
|1.43 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|Скорость памяти
|6.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|512
|Блоки текстурирования (TMUs)
|32
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
Производительность GPU
1.43 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|6400 МГц
|Тип
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|2560 x 1440
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да