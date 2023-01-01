Главная > Сравнение ноутбуков > ThinkPad T16 Gen 2 или Swift Go 16 (SFG16-71) – что лучше выбрать?

Lenovo ThinkPad T16 Gen 2 против Acer Swift Go 16 (SFG16-71)

55 из 100
Lenovo ThinkPad T16 Gen 2
VS
53 из 100
Acer Swift Go 16 (SFG16-71)
Lenovo ThinkPad T16 Gen 2
Acer Swift Go 16 (SFG16-71)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad T16 Gen 2 и Acer Swift Go 16 (SFG16-71) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad T16 Gen 2
  • Видеокарта показывает в среднем на 49-67% больше FPS в играх
  • На 26% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7583 vs 6035 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Acer Swift Go 16 (SFG16-71)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (864 и 925 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad T16 Gen 2
vs
Swift Go 16 (SFG16-71)

Корпус

Вес 1.74 кг 1.65 кг
Размеры 361.9 x 255.5 x 20.5 мм 356 x 242.6 x 14.9 мм
Площадь 925 см2 864 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~85.9%
Боковые рамки 8.6 мм 5.7 мм
Цвета Черный, Серий Серий
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Датчик освещенности Нет Нет
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1700:1
Цветовой охват sRGB - 86%
Охват DCI-P3 - 72%
Время отклика - 33 мс
Максимальная яркость
ThinkPad T16 Gen 2
400 нит
Swift Go 16 (SFG16-71) +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 / 65 / 135 Вт 100 Вт
Вес зарядного устройства 300 / 541 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E) 6 (2P + 4E)
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 10 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 45 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 1065 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1320 МГц 1400 МГц
FLOPS 2.703 терафлопс 1.43 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 512
Блоки текстурирования (TMUs) 32 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 16
Производительность GPU
ThinkPad T16 Gen 2 +89%
2.703 терафлопс
Swift Go 16 (SFG16-71)
1.43 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x16 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 6400 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Инфракрасный датчик Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 2560 x 1440
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 11.5 x 6.7 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 15 9530 (2023) или Acer Swift Go 16 (SFG16-71)
2. Samsung Galaxy Book 3 Pro (16") или Acer Swift Go 16 (SFG16-71)
3. Acer Swift Go (SFG14-71) или Go 16 (SFG16-71)
4. Acer Swift 14 - SF14-71T или Go 16 (SFG16-71)
5. Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) или Acer Swift Go 16 (SFG16-71)
6. Dell XPS 15 9530 (2023) или Lenovo ThinkPad T16 Gen 2
7. Samsung Galaxy Book 3 Pro (16") или Lenovo ThinkPad T16 Gen 2
8. Apple MacBook Pro 16 (2023) или Lenovo ThinkPad T16 Gen 2
9. Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 (Intel) или T16 Gen 2
10. Lenovo ThinkPad T16 или T16 Gen 2
Сравнить другие ноутбуки (620+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Swift Go 16 (SFG16-71) и Lenovo ThinkPad T16 Gen 2 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры