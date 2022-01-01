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Apple MacBook Air (M2, 2022)

Apple MacBook Air (M2, 2022)
  • Дата выхода: Июнь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82%
  • Размеры: 304.1 x 215 x 11.3 мм
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Обзор

Оценка основных показателей MacBook Air (M2, 2022) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
64
Производительность в играх
44
Экран
56
Автономность
83
Коммуникации
74
Корпус и дизайн
99
Оценка NanoReview
63

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Apple MacBook Air (M2, 2022)

Корпус

Вес 1.24 кг
Размеры 304.1 x 215 x 11.3 мм
Площадь 654 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82%
Боковые рамки 5.6 мм
Цвета Серебристый, Золотистый, Серий, Синий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное

Дисплей

Диагональ 13.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 225 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1664 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик)
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 30 / 35 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 3.4 ГГц
Ядер 8
Потоков 8
Интегрированная графика Apple M2 GPU
Техпроцесс 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (многоядерный)
9850
Cinebench R23 (одноядерный)
1609
Cinebench R23 (многоядерный)
8106

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 5 нм
Частота GPU 500 МГц
Boost частота GPU 1456 МГц
FLOPS 3 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Частота 5200 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Нет

Звук

Формат звука 2.2
Dolby Atmos Да
Микрофонов 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Нет

Сравнения с конкурентами

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