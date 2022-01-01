Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
- Дата выхода: Июнь 2022 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~79.4%
- Размеры: 304.1 x 212.4 x 15.6 мм
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Обзор
Производительность системы
66
Производительность в играх
45
Экран
57
Автономность
85
Коммуникации
74
Корпус и дизайн
94
Оценка NanoReview
62
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
Корпус
|Вес
|1.4 кг
|Размеры
|304.1 x 212.4 x 15.6 мм
|Площадь
|646 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.4%
|Боковые рамки
|8.8 мм
|Цвета
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Количество куллеров
|1
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|227 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
Максимальная яркость
500 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|67 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.4 ГГц
|Ядер
|8
|Потоков
|8
|Интегрированная графика
|Apple M2 GPU
|Техпроцесс
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (многоядерный)
10287
Cinebench R23 (одноядерный)
1668
Cinebench R23 (многоядерный)
8354
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|5 нм
|Частота GPU
|500 МГц
|Boost частота GPU
|1456 МГц
|FLOPS
|3 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
Производительность GPU
3 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Частота
|5200 МГц
|Тип
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Нет
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Микрофонов
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 3
|HDMI
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Нет