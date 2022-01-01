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Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)

Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
  • Дата выхода: Июнь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.4%
  • Размеры: 304.1 x 212.4 x 15.6 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей MacBook Pro 13 (M2, 2022) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
66
Производительность в играх
45
Экран
57
Автономность
85
Коммуникации
74
Корпус и дизайн
94
Оценка NanoReview
62

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)

Корпус

Вес 1.4 кг
Размеры 304.1 x 212.4 x 15.6 мм
Площадь 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.4%
Боковые рамки 8.8 мм
Цвета Серебристый, Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик)
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 67 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 3.4 ГГц
Ядер 8
Потоков 8
Интегрированная графика Apple M2 GPU
Техпроцесс 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (многоядерный)
10287
Cinebench R23 (одноядерный)
1668
Cinebench R23 (многоядерный)
8354

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 5 нм
Частота GPU 500 МГц
Boost частота GPU 1456 МГц
FLOPS 3 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Частота 5200 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Нет

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Да
Микрофонов 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A Нет
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 3
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Нет

Сравнения с конкурентами

1. Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) или Apple Macbook Air (M1, 2020)
2. Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) или Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
3. Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) или Apple MacBook Pro 14 (2021)
4. Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) или Dell XPS 13 Plus 9320
5. Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) или Apple MacBook Air (M2, 2022)

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