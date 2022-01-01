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Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) против Air (M2, 2022)

62 из 100
Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
VS
63 из 100
Apple MacBook Air (M2, 2022)
Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
Apple MacBook Air (M2, 2022)
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Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) и Air (M2, 2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
  • На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8562 vs 7984 баллов
  • Комплектуется на 5.6 Вт*ч большей батареей (58.2 и 52.6 Вт*ч)
Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022)
  • Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.24 и 1.4 кг)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MacBook Pro 13 (M2, 2022)
vs
MacBook Air (M2, 2022)

Корпус

Вес 1.4 кг 1.24 кг
Размеры 304.1 x 212.4 x 15.6 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм
Площадь 646 см2 654 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~82%
Боковые рамки 8.8 мм 5.6 мм
Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Золотистый, Серий, Синий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Количество куллеров 1 -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм 225 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1664 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 67 Вт 30 / 35 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 3.4 ГГц 3.4 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 8 8
Интегрированная графика Apple M2 GPU Apple M2 GPU
Техпроцесс 5 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 5 нм 5 нм
Частота GPU 500 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1456 МГц 1456 МГц
FLOPS 3 терафлопс 3 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
MacBook Pro 13 (M2, 2022)
3 терафлопс
MacBook Air (M2, 2022)
3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Частота 5200 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Нет

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 3 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Нет Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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