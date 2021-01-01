ASUS ROG Flow X13 GV301
- Дата выхода: Январь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~78.4%
- Размеры: 299 x 222 x 15.8 мм
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Обзор
Производительность системы
100
Производительность в играх
60
Экран
71
Автономность
53
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
94
Оценка NanoReview
71
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики ASUS ROG Flow X13 GV301
Корпус
|Вес
|1.3 кг
|Ширина
|299 мм
|Высота
|222 мм
|Толщина
|15.8 мм
|Площадь
|664 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.4%
|Боковые рамки
|5.2 мм
|Цвета
|Черный
|Трансформер
|Да
|Угол открытия экрана
|360°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|13.4 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|338 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|3840 x 2400 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|116%
|Охват Adobe RGB
|86%
|Охват DCI-P3
|85%
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|100 Вт
Звук
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x1W
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|USB-A
|1x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.8 ГГц
|Ядер
|8
|Потоков
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Техпроцесс
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1614
Geekbench 5 (многоядерный)
8955
Cinebench R20 (одноядерный)
601
Cinebench R20 (многоядерный)
4349
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|Частота GPU
|1380 МГц
|Boost частота GPU
|1560 МГц
|FLOPS
|3.195 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Частота памяти
|1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
|Шейдерных блоков
|1024
|Поддержка DirectX
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x16 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Всего слотов
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да