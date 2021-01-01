Главная > Сравнение ноутбуков > ROG Flow X13 GV301: характеристики и тесты

ASUS ROG Flow X13 GV301

ASUS ROG Flow X13 GV301
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78.4%
  • Размеры: 299 x 222 x 15.8 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Процессор:

Обзор

Оценка основных показателей ROG Flow X13 GV301 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
100
Производительность в играх
60
Экран
71
Автономность
53
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
94
Оценка NanoReview
71

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики ASUS ROG Flow X13 GV301

Корпус

Вес 1.3 кг
Ширина 299 мм
Высота 222 мм
Толщина 15.8 мм
Площадь 664 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.4%
Боковые рамки 5.2 мм
Цвета Черный
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 338 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 3840 x 2400 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Да
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 116%
Охват Adobe RGB 86%
Охват DCI-P3 85%

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа
Мощность зарядки 100 Вт

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x1W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1614
Geekbench 5 (многоядерный)
8955
Cinebench R20 (одноядерный)
601
Cinebench R20 (многоядерный)
4349

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 1380 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 1024
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x16 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. Razer Book 13 (2020) или ASUS ROG Flow X13 GV301
2. Razer Blade Stealth 13 (2020) или ASUS ROG Flow X13 GV301
3. Dell XPS 13 9310 или ASUS ROG Flow X13 GV301
4. ASUS TUF Gaming A15 FA506 или ROG Flow X13 GV301

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях