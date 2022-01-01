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Asus ROG Flow X16 (2022) против ASUS ROG Flow X13 GV301

74 из 100
Asus ROG Flow X16 (2022)
VS
60 из 100
ASUS ROG Flow X13 GV301
Asus ROG Flow X16 (2022)
ASUS ROG Flow X13 GV301
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Экран 2560 x 1600
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus ROG Flow X16 (2022) и ASUS ROG Flow X13 GV301 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ROG Flow X16 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 95-129% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 28 Вт*ч большей батареей (90 и 62 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • На 24% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12577 vs 10174 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать ASUS ROG Flow X13 GV301
  • Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.3 и 2 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (664 и 863 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Flow X16 (2022)
vs
ROG Flow X13 GV301

Корпус

Вес 2 кг 1.3 кг
Размеры 355 x 243 x 19.4 мм 299 x 222 x 15.8 мм
Площадь 863 см2 664 см2
Соотношение экрана к корпусу ~86% ~78.4%
Боковые рамки 5.2 мм 5.2 мм
Цвета Черный, Серий Черный
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 3 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы Mini LED IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision -
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие - Глянцевый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 75%
Охват DCI-P3 - 75%
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 240 / 330 Вт 100 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 6 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 125 Вт 35-45 Вт
Nvidia Optimus MUX Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1463 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1695 МГц 1560 МГц
FLOPS 8.7 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 80 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32
Производительность GPU
ROG Flow X16 (2022) +172%
8.7 терафлопс
ROG Flow X13 GV301
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.0 2.0
Мощность динамиков - 2x1W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм -
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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