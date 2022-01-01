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Asus Vivobook 15 (F1502, 12th Gen Intel)

Asus Vivobook 15 (F1502, 12th Gen Intel)
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.2%
  • Размеры: 359.7 x 232.5 x 19.9 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Vivobook 15 (F1502, 12th Gen Intel) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
71
Производительность в играх
23
Экран
34
Автономность
55
Коммуникации
65
Корпус и дизайн
80
Оценка NanoReview
48

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus Vivobook 15 (F1502, 12th Gen Intel)

Корпус

Вес 1.7 кг
Размеры 359.7 x 232.5 x 19.9 мм
Площадь 836 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.2%
Боковые рамки 7.2 мм
Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 10
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм

Видеокарта

Модель GPU
TGP 45 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц
FLOPS 1.43 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 512
Блоки текстурирования (TMUs) 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 16
Производительность GPU
1.43 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 1
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.4 мм
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Asus Vivobook 15 (F1502, 12th Gen Intel) против ASUS ZenBook 14 UX435
2. Asus Vivobook 15 (F1502, 12th Gen Intel) против ASUS VivoBook 14 X413 (K413)
3. Asus Vivobook 15 (F1502, 12th Gen Intel) против ASUS VivoBook 15 M513
4. Asus Vivobook 15 (F1502, 12th Gen Intel) против Lenovo IdeaPad 5 15” (Intel)
5. Asus Vivobook 15 (F1502, 12th Gen Intel) против Dell XPS 15 9520 (2022)
6. Asus Vivobook 15 (F1502, 12th Gen Intel) против Asus Vivobook 17X (K1703, 12th Gen Intel)

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