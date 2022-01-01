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Asus Vivobook 16X (M1603) против Vivobook 15 (F1502, 12th Gen Intel)

66 из 100
Asus Vivobook 16X (M1603)
VS
48 из 100
Asus Vivobook 15 (F1502, 12th Gen Intel)
Asus Vivobook 16X (M1603)
Asus Vivobook 15 (F1502, 12th Gen Intel)
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Процессор AMD Ryzen 7 5800H
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Vivobook 16X (M1603) и Vivobook 15 (F1502, 12th Gen Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Vivobook 16X (M1603)
  • Комплектуется на 28 Вт*ч большей батареей (70 и 42 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • На 120% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 250 нит
  • Имеет на 101% более четкий дисплей – 283 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Asus Vivobook 15 (F1502, 12th Gen Intel)
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.7 и 1.8 кг)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vivobook 16X (M1603)
vs
Vivobook 15 (F1502, 12th Gen Intel)

Корпус

Вес 1.8 кг 1.7 кг
Размеры 358.4 x 247.7 x 19.9 мм 359.7 x 232.5 x 19.9 мм
Площадь 888 см2 836 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.6% ~80.2%
Боковые рамки 6.9 мм 7.2 мм
Цвета Серебристый, Серий Черный, Золотистый, Серий, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 283 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 3840 x 2400 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 10000000:1 -
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 1 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 90 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 1.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 8 10
Потоков 16 12
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 0 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1750 МГц 1400 МГц
FLOPS - 1.43 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 512 512
Блоки текстурирования (TMUs) 32 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 8 16
Производительность GPU

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
Макс. количество памяти 16 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов - 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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