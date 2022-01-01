Asus Vivobook 16X (M1603) против Vivobook 15 (F1502, 12th Gen Intel)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus Vivobook 16X (M1603)
- Комплектуется на 28 Вт*ч большей батареей (70 и 42 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- На 120% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 250 нит
- Имеет на 101% более четкий дисплей – 283 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Asus Vivobook 15 (F1502, 12th Gen Intel)
- Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.7 и 1.8 кг)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|1.8 кг
|1.7 кг
|Размеры
|358.4 x 247.7 x 19.9 мм
|359.7 x 232.5 x 19.9 мм
|Площадь
|888 см2
|836 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.6%
|~80.2%
|Боковые рамки
|6.9 мм
|7.2 мм
|Цвета
|Серебристый, Серий
|Черный, Золотистый, Серий, Синий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|283 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|3840 x 2400 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|10000000:1
|-
|Охват DCI-P3
|100%
|-
|Время отклика
|1 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Справа
|Мощность зарядки
|90 Вт
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.2 ГГц
|1.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|8
|10
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|16 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|45 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
|Частота GPU
|0 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1750 МГц
|1400 МГц
|FLOPS
|-
|1.43 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|DDR4
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|512
|512
|Блоки текстурирования (TMUs)
|32
|32
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|8
|16
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|-
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.4 мм
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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