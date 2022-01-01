Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор AMD Ryzen 7 5800H - Intel Core i3 1220P Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 4GB 8GB 12GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook 16X (M1603) Комплектуется на 28 Вт*ч большей батареей (70 и 42 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

На 120% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 250 нит

Имеет на 101% более четкий дисплей – 283 против 141 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Asus Vivobook 15 (F1502, 12th Gen Intel) Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.7 и 1.8 кг)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.8 кг 1.7 кг Размеры 358.4 x 247.7 x 19.9 мм 359.7 x 232.5 x 19.9 мм Площадь 888 см2 836 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.6% ~80.2% Боковые рамки 6.9 мм 7.2 мм Цвета Серебристый, Серий Черный, Золотистый, Серий, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 3840 x 2400 1920 x 1080 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 283 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 3840 x 2400 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 10000000:1 - Охват DCI-P3 100% - Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Vivobook 16X (M1603) +120% 550 нит Vivobook 15 (F1502, 12th Gen Intel) 250 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 42 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 90 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000) Intel UHD Graphics (64EU) TGP 15 Вт 45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 0 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1750 МГц 1400 МГц FLOPS - 1.43 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 512 512 Блоки текстурирования (TMUs) 32 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 16 Производительность GPU Vivobook 16X (M1603) н/д Vivobook 15 (F1502, 12th Gen Intel) 1.43 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 4GB 8GB 12GB 16GB Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 Макс. количество памяти 16 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов - 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.