Asus Vivobook 16X (M1603)
- Дата выхода: Январь 2022 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~83.6%
- Размеры: 358.4 x 247.7 x 19.9 мм
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Обзор
Производительность системы
67
Производительность в играх
76
Экран
75
Автономность
49
Коммуникации
65
Корпус и дизайн
78
Оценка NanoReview
66
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Asus Vivobook 16X (M1603)
Корпус
|Вес
|1.8 кг
|Размеры
|358.4 x 247.7 x 19.9 мм
|Площадь
|888 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.6%
|Боковые рамки
|6.9 мм
|Цвета
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|1
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|283 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|3840 x 2400 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Контрастность
|10000000:1
|Охват DCI-P3
|100%
|Время отклика
|1 мс
Максимальная яркость
550 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Мощность зарядки
|90 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|Ядер
|8
|Потоков
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Техпроцесс
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1412
Geekbench 5 (многоядерный)
7309
Cinebench R23 (одноядерный)
1400
Cinebench R23 (многоядерный)
12032
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|Частота GPU
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1750 МГц
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|512
|Блоки текстурирования (TMUs)
|32
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|8
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Windows Precision
|Да