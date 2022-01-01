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Asus Vivobook 16X (M1603)

Asus Vivobook 16X (M1603)
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~83.6%
  • Размеры: 358.4 x 247.7 x 19.9 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Vivobook 16X (M1603) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
67
Производительность в играх
76
Экран
75
Автономность
49
Коммуникации
65
Корпус и дизайн
78
Оценка NanoReview
66

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus Vivobook 16X (M1603)

Корпус

Вес 1.8 кг
Размеры 358.4 x 247.7 x 19.9 мм
Площадь 888 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.6%
Боковые рамки 6.9 мм
Цвета Серебристый, Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы OLED
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 283 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 3840 x 2400 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 10000000:1
Охват DCI-P3 100%
Время отклика 1 мс
Максимальная яркость
550 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 90 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1412
Geekbench 5 (многоядерный)
7309
Cinebench R23 (одноядерный)
1400
Cinebench R23 (многоядерный)
12032

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 0 МГц
Boost частота GPU 1750 МГц
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 512
Блоки текстурирования (TMUs) 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 8

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 1
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Apple MacBook Pro 16 (2021) против Asus Vivobook 16X (M1603)
2. Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600) против Asus Vivobook 16X (M1603)
3. Dell XPS 15 9520 (2022) против Asus Vivobook 16X (M1603)
4. Asus Vivobook 15 (F1502, 12th Gen Intel) против Asus Vivobook 16X (M1603)
5. Asus Vivobook 17X (K1703, 12th Gen Intel) против Asus Vivobook 16X (M1603)

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