Главная > Сравнение ноутбуков > Vivobook Go 15 OLED: характеристики и тесты

ASUS Vivobook Go 15 OLED

ASUS Vivobook Go 15 OLED
  • Дата выхода: Март 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.1%
  • Размеры: 360.3 x 232.5 x 17.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Vivobook Go 15 OLED с выбранной конфигурацией
Производительность системы
41
Производительность в играх
23
Экран
34
Автономность
62
Коммуникации
49
Корпус и дизайн
83
Оценка NanoReview
43

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики ASUS Vivobook Go 15 OLED

Корпус

Вес 1.63 кг
Размеры 360.3 x 232.5 x 17.9 мм
Площадь 838 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.1%
Боковые рамки 7.5 мм
Цвета Черный
Материал Пластик
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Технология синхронизации No
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Датчик освещенности Нет
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 45 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 4 МБ
Интегрированная графика Radeon 610M
Техпроцесс 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1046
Geekbench 5 (многоядерный)
3737
Cinebench R23 (одноядерный)
1130
Cinebench R23 (многоядерный)
4472
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 6 нм
Частота GPU 1500 МГц
Boost частота GPU 1900 МГц
FLOPS 0.49 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Скорость памяти 5.5 Гбит/с
Шейдерные блоки 128
Блоки текстурирования (TMUs) 8
Блоки операций растеризации (ROPs) 4
Производительность GPU
0.49 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 5500 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Инфракрасный датчик Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Длина хода клавиш 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Vivobook Go 15 OLED против Aspire 3 (A315-59)
2. Vivobook Go 15 OLED против ThinkPad L15 Gen 4
3. Vivobook Go 15 OLED против Aspire 3 (A315-24P)
4. Vivobook Go 15 OLED против IdeaPad Flex 5 (14″ Gen 8)
Сравнить другие ноутбуки (620+)

Комментарии

Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры