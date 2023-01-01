Главная > Сравнение ноутбуков > Vivobook Go 15 OLED или Vivobook Go 14 – что лучше выбрать?

ASUS Vivobook Go 15 OLED против Go 14

43 из 100
ASUS Vivobook Go 15 OLED
VS
45 из 100
ASUS Vivobook Go 14
ASUS Vivobook Go 15 OLED
ASUS Vivobook Go 14
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS Vivobook Go 15 OLED и Go 14 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS Vivobook Go 15 OLED
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать ASUS Vivobook Go 14
  • Легче – весит на 250 граммов меньше (1.38 и 1.63 кг)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (694 и 838 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vivobook Go 15 OLED
vs
Vivobook Go 14

Корпус

Вес 1.63 кг 1.38 кг
Размеры 360.3 x 232.5 x 17.9 мм 324.5 x 213.9 x 17.9 мм
Площадь 838 см2 694 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.1% ~77.8%
Боковые рамки 7.5 мм 7.3 мм
Цвета Черный Черный, Серебристый, Серий
Материал Пластик Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Максимальная яркость
Vivobook Go 15 OLED
250 нит
Vivobook Go 14
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 4 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Radeon 610M Radeon 610M
Техпроцесс 6 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 6 нм 6 нм
Частота GPU 1500 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1900 МГц 1900 МГц
FLOPS 0.49 терафлопс 0.49 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Скорость памяти 5.5 Гбит/с 5.5 Гбит/с
Шейдерные блоки 128 128
Блоки текстурирования (TMUs) 8 8
Блоки операций растеризации (ROPs) 4 4
Производительность GPU
Vivobook Go 15 OLED
0.49 терафлопс
Vivobook Go 14
0.49 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x2 ГБ
Частота 5500 МГц 5500 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 1 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6E
Bluetooth v5.1 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Acer Aspire 3 (A315-24P) vs ASUS Vivobook Go 14
2. Acer Swift Go (SFG14-71) vs ASUS Vivobook Go 14
3. LG Gram 14 (2023) vs ASUS Vivobook Go 14
4. Asus Vivobook Go 14 Flip vs ASUS Vivobook Go 14
5. Acer Aspire 3 (A315-59) vs ASUS Vivobook Go 15 OLED
6. Lenovo ThinkPad L15 Gen 4 vs ASUS Vivobook Go 15 OLED
7. Lenovo IdeaPad Flex 5 (14″ Gen 8) vs ASUS Vivobook Go 15 OLED
8. Acer Aspire 3 (A315-24P) vs ASUS Vivobook Go 15 OLED
Сравнить другие ноутбуки (620+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS Vivobook Go 14 и Go 15 OLED – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры