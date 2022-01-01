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Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401)

Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401)
  • Дата выхода: Декабрь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78.4%
  • Размеры: 317.4 x 228.5 x 18.9-19.2 мм
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Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Vivobook Pro 14 OLED (M3401) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
80
Производительность в играх
58
Экран
78
Автономность
52
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
88
Оценка NanoReview
67

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401)

Корпус

Вес 1.4 кг
Размеры 317.4 x 228.5 x 18.9-19.2 мм
Площадь 725 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.4%
Боковые рамки 7.9 мм
Цвета Серебристый, Синий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы OLED
Частота обновления 90 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100%
Охват DCI-P3 100%
Время отклика 1 мс
Максимальная яркость
600 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 90 / 120 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1333
Geekbench 5 (многоядерный)
5813
Cinebench R23 (одноядерный)
1363
Cinebench R23 (многоядерный)
9930

Видеокарта

Модель GPU
TGP 35 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 712 МГц
Boost частота GPU 1057 МГц
FLOPS 4.32 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
4.32 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.35 мм
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 или Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401)
2. Apple Macbook Air (M1, 2020) или Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401)
3. Acer Swift X (SFX14-41G) или Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401)
4. Apple MacBook Pro 14 (2021) или Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401)
5. Asus Vivobook Pro 15 OLED (M3500) или Pro 14 OLED (M3401)
6. Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400) или Pro 14 OLED (M3401)

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