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Asus Vivobook Pro 15 OLED (M3500) против Pro 14 OLED (M3401)

58 из 100
Asus Vivobook Pro 15 OLED (M3500)
VS
67 из 100
Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401)
Asus Vivobook Pro 15 OLED (M3500)
Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401)
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Процессор
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Vivobook Pro 15 OLED (M3500) и Pro 14 OLED (M3401) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 15 OLED (M3500)
  • Видеокарта показывает в среднем на 19-26% больше FPS в играх
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401)
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Легче – весит на 250 граммов меньше (1.4 и 1.65 кг)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Имеет на 72% более четкий дисплей – 243 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 50% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 400 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (725 и 847 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vivobook Pro 15 OLED (M3500)
vs
Vivobook Pro 14 OLED (M3401)

Корпус

Вес 1.65 кг 1.4 кг
Размеры 359.8 x 235.3 x 18.9-19.9 мм 317.4 x 228.5 x 18.9-19.2 мм
Площадь 847 см2 725 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~78.4%
Боковые рамки 7.2 мм 7.9 мм
Цвета Синий Серебристый, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 48.3 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED OLED
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 99.9% 100%
Охват Adobe RGB 95.8% -
Охват DCI-P3 99.9% 100%
Время отклика 3 мс 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 120 Вт 90 / 120 Вт
Вес зарядного устройства 450 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 35-50 Вт 35 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1185 МГц 712 МГц
Boost частота GPU 1417 МГц 1057 МГц
FLOPS 5.8 терафлопс 4.32 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 2048
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Vivobook Pro 15 OLED (M3500) +34%
5.8 терафлопс
Vivobook Pro 14 OLED (M3401)
4.32 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 79.3 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v4.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.35 мм 1.35 мм
Тачпад
Размер 13.0 x 7.5 см -
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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