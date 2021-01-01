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Asus Vivobook Pro 15 OLED (M3500)

Asus Vivobook Pro 15 OLED (M3500)
  • Дата выхода: Ноябрь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.3%
  • Размеры: 359.8 x 235.3 x 18.9-19.9 мм
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Процессор:

Обзор

Оценка основных показателей Vivobook Pro 15 OLED (M3500) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
82
Производительность в играх
63
Экран
44
Автономность
57
Коммуникации
30
Корпус и дизайн
83
Оценка NanoReview
58

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus Vivobook Pro 15 OLED (M3500)

Корпус

Вес 1.65 кг
Размеры 359.8 x 235.3 x 18.9-19.9 мм
Площадь 847 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.3%
Боковые рамки 7.2 мм
Цвета Синий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 135°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 48.3 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы OLED
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1
Цветовой охват sRGB 99.9%
Охват Adobe RGB 95.8%
Охват DCI-P3 99.9%
Время отклика 3 мс
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 120 Вт
Вес зарядного устройства 450 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1348
Geekbench 5 (многоядерный)
6108
Cinebench R23 (одноядерный)
1367
Cinebench R23 (многоядерный)
9926

Видеокарта

Модель GPU
TGP 35-50 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1185 МГц
Boost частота GPU 1417 МГц
FLOPS 5.8 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
5.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 79.3 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5
Bluetooth v4.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.35 мм
Тачпад
Размер 13.0 x 7.5 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Vivobook Pro 15 OLED (M3500) или XPS 15 9510 (2021)
2. Vivobook Pro 15 OLED (M3500) или MacBook Pro 16 (2021)
3. Vivobook Pro 15 OLED (M3500) или MacBook Pro 14 (2021)
4. Vivobook Pro 15 OLED (M3500) или Vivobook Pro 15 OLED (K3500)

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