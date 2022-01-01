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Asus Vivobook S 14X OLED (S5402)

Asus Vivobook S 14X OLED (S5402)
  • Дата выхода: Май 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~77.9%
  • Размеры: 322.3 x 230.9 x 17.9 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Vivobook S 14X OLED (S5402) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
78
Производительность в играх
41
Экран
84
Автономность
54
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
85
Оценка NanoReview
65

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus Vivobook S 14X OLED (S5402)

Корпус

Вес 1.63 кг
Размеры 322.3 x 230.9 x 17.9 мм
Площадь 744 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.9%
Боковые рамки 0.7 мм
Цвета Черный, Серебристый, Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14.5 дюймов
Тип матрицы OLED
Частота обновления 120 Гц
Плотность пикселей 234 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1
Охват DCI-P3 100%
Время отклика 1 мс
Максимальная яркость
550 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 90 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 12
Потоков 16
L3-кэш 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1574
Geekbench 5 (многоядерный)
9899
Cinebench R23 (одноядерный)
1671
Cinebench R23 (многоядерный)
14483

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 1
Макс. количество памяти 12 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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2. Vivobook S 14X OLED (S5402) vs Zenbook 14X OLED Space Edition
3. Vivobook S 14X OLED (S5402) vs Swift X SFX16-52G
4. Vivobook S 14X OLED (S5402) vs Galaxy Book 2 Pro (13.3")
5. Vivobook S 14X OLED (S5402) vs XPS 13 9315

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