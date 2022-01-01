Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Core i5 1135G7 - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 4GB 8GB 12GB Накопитель - 128GB 256GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go 2 Существенно легче – весит на 390 граммов меньше (1.24 и 1.63 кг)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (574 и 744 см2) Причины выбрать Asus Vivobook S 14X OLED (S5402) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

На 179% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13619 vs 4878 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 29 Вт*ч большей батареей (70 и 41 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 12 ГБ) и SSD

На 67% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 330 нит

Имеет на 57% более четкий дисплей – 234 против 149 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.24 кг 1.63 кг Размеры 278.2 x 206.2 x 15.7 мм 322.3 x 230.9 x 17.9 мм Площадь 574 см2 744 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~77.9% Боковые рамки 8 мм 0.7 мм Цвета Серебристый, Синий, Зеленый, Желтый Черный, Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 52.8 дБ

Дисплей 1536 x 1024 2880 x 1800 Диагональ 12.4 дюймов 14.5 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 149 точек на дюйм 234 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 1536 x 1024 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность - 1000000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 95.5% Охват DCI-P3 - 99.9% Время отклика - 1 мс Максимальная яркость Surface Laptop Go 2 330 нит Vivobook S 14X OLED (S5402) +67% 550 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 39 Вт 90 Вт Вес зарядного устройства - 411 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Surface Laptop Go 2 1.41 терафлопс Vivobook S 14X OLED (S5402) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 4GB 8GB 12GB Планки 2x2 ГБ 1x4 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 12 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 256GB 512GB 1024GB Шина - PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 77.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3.2 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка - Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер - 13.0 x 7.5 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.