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Asus Vivobook S 15 OLED (12th Gen Intel)

Asus Vivobook S 15 OLED (12th Gen Intel)
  • Дата выхода: Май 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.1%
  • Размеры: 359.8 x 232.9 x 18.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей Vivobook S 15 OLED (12th Gen Intel) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
77
Производительность в играх
41
Экран
47
Автономность
59
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
80
Оценка NanoReview
57

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus Vivobook S 15 OLED (12th Gen Intel)

Корпус

Вес 1.8 кг
Размеры 359.8 x 232.9 x 18.9 мм
Площадь 838 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.1%
Боковые рамки 7.2 мм
Цвета Черный, Серий, Зеленый
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы OLED
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1
Время отклика 1 мс
Максимальная яркость
600 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 90 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 12
Потоков 16
L3-кэш 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1594
Geekbench 5 (многоядерный)
10068
Cinebench R23 (одноядерный)
1613
Cinebench R23 (многоядерный)
13891

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 1
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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2. Asus Vivobook S 15 OLED (12th Gen Intel) или Apple MacBook Pro 16 (2021)
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5. Asus Vivobook S 15 OLED (12th Gen Intel) или Zenbook 14 OLED (UX3402)
6. Asus Vivobook S 15 OLED (12th Gen Intel) или Acer Aspire 5 (A515-57)
7. Asus Vivobook S 15 OLED (12th Gen Intel) или Acer Swift 3 (SF314-512)
8. Asus Vivobook S 15 OLED (12th Gen Intel) или HP Pavilion 15 (2022)
9. Asus Vivobook S 15 OLED (12th Gen Intel) или Vivobook S 14 OLED (12th Gen Intel)
10. Asus Vivobook S 15 OLED (12th Gen Intel) или ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)

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