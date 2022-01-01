Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2880 x 1800 2880 x 1620 Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H - Intel Core i7 12650H Intel Core i7 12700H Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 12GB 16GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook S 15 OLED (12th Gen Intel) Легче – весит на 300 граммов меньше (1.8 и 2.1 кг)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Причины выбрать ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) Видеокарта показывает в среднем на 366-500% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (76 и 70 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 50% более четкий дисплей – 212 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.8 кг 2.1 кг Размеры 359.8 x 232.9 x 18.9 мм 355.4 x 239.8 x 20.9 мм Площадь 838 см2 852 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.1% ~78.7% Боковые рамки 7.2 мм 5 мм Цвета Черный, Серий, Зеленый Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2

Дисплей 1920 x 1080 2880 x 1800 2880 x 1620 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 212 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1620 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1000000:1 Охват DCI-P3 - 100% Время отклика 1 мс 1 мс Максимальная яркость Vivobook S 15 OLED (12th Gen Intel) 600 нит Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) 600 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 76 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 90 Вт 240 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 1.41 терафлопс 10.8 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 192 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~12-14 Гбит/с Шейдерные блоки 640 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 40 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48 Производительность GPU Vivobook S 15 OLED (12th Gen Intel) 1.41 терафлопс Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) +666% 10.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 12GB 16GB 16GB 32GB Планки 1x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 Макс. количество памяти 16 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos - Да Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм Тачпад Размер - 12.8 x 7.3 см Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.