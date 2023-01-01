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Dell G15 5530 (2023)

Dell G15 5530 (2023)
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~68.4%
  • Размеры: 357.26 x 274.5 x 26.9 мм
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Батарея:
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Обзор

Оценка основных показателей G15 5530 (2023) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
77
Производительность в играх
51
Экран
46
Автономность
55
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
50
Оценка NanoReview
56

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell G15 5530 (2023)

Корпус

Вес 2.65 кг
Размеры 357.26 x 274.5 x 26.9 мм
Площадь 981 см2
Соотношение экрана к корпусу ~68.4%
Боковые рамки 5.9 мм
Цвета Белый, Серий, Фиолетовый
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 240 / 330 Вт
Вес зарядного устройства 880 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 10 (6P + 4E)
Потоков 16
L3-кэш 20 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (16EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1901
Geekbench 5 (многоядерный)
13360
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Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
FLOPS 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40
Производительность GPU
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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