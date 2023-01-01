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Lenovo LOQ 16IRH8 против Dell G15 5530 (2023)

61 из 100
Lenovo LOQ 16IRH8
VS
60 из 100
Dell G15 5530 (2023)
Lenovo LOQ 16IRH8
Dell G15 5530 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo LOQ 16IRH8 и Dell G15 5530 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo LOQ 16IRH8
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (60 и 56 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 40% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 250 нит
Причины выбрать Dell G15 5530 (2023)
  • На 33% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18239 vs 13665 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
LOQ 16IRH8
vs
G15 5530 (2023)

Корпус

Вес 2.6 кг 2.65 кг
Размеры 359.6 x 277.59 x 21-25.9 мм 357.26 x 274.5 x 26.9 мм
Площадь 998 см2 981 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.4% ~68.4%
Боковые рамки 7.5 мм 5.9 мм
Цвета Серий Белый, Серий, Фиолетовый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 -
Максимальная яркость
LOQ 16IRH8 +40%
350 нит
G15 5530 (2023)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Сзади
Мощность зарядки 135 / 170 / 230 Вт 240 / 330 Вт
Вес зарядного устройства - 880 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 8 (4P + 4E) 10 (6P + 4E)
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 20 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48EU) Intel UHD Graphics (16EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
LOQ 16IRH8
1774
G15 5530 (2023) +8%
1912
Geekbench 5 (многоядерный)
LOQ 16IRH8
11477
G15 5530 (2023) +16%
13323
Cinebench R23 (одноядерный)
LOQ 16IRH8
1818
G15 5530 (2023) +7%
1945
Cinebench R23 (многоядерный)
LOQ 16IRH8
13665
G15 5530 (2023) +33%
18239
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт -
Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1530 МГц -
Boost частота GPU 1740 МГц -
FLOPS 7.12 терафлопс 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40
Производительность GPU
LOQ 16IRH8 +11%
7.12 терафлопс
G15 5530 (2023)
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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