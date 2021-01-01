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Dell Inspiron 15 5510

Dell Inspiron 15 5510
  • Дата выхода: Апрель 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.4%
  • Размеры: 356 x 228.9 x 17.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Батарея:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Inspiron 15 5510 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
56
Производительность в играх
29
Экран
13
Автономность
63
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
85
Оценка NanoReview
43

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Inspiron 15 5510

Корпус

Вес 1.63 кг
Ширина 356 мм
Высота 228.9 мм
Толщина 17.9 мм
Площадь 815 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.4%
Боковые рамки 5.3 мм
Цвета Серебристый, Синий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 0 Вт

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 6 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620
Техпроцесс 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
948
Geekbench 5 (многоядерный)
2557
Cinebench R20 (одноядерный)
412
Cinebench R20 (многоядерный)
1283

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 14 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц
FLOPS 0.38 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ
Тип памяти System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 192
Поддержка DirectX 12
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

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