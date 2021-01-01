Dell Inspiron 15 5510
- Дата выхода: Апрель 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~82.4%
- Размеры: 356 x 228.9 x 17.9 мм
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Обзор
Производительность системы
56
Производительность в играх
29
Экран
13
Автономность
63
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
85
Оценка NanoReview
43
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Dell Inspiron 15 5510
Корпус
|Вес
|1.63 кг
|Ширина
|356 мм
|Высота
|228.9 мм
|Толщина
|17.9 мм
|Площадь
|815 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.4%
|Боковые рамки
|5.3 мм
|Цвета
|Серебристый, Синий
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|100 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|0 Вт
Звук
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2.5W
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Windows Precision
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|Ядер
|4
|Потоков
|8
|L3-кэш
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Техпроцесс
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
948
Geekbench 5 (многоядерный)
2557
Cinebench R20 (одноядерный)
412
Cinebench R20 (многоядерный)
1283
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|14 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|FLOPS
|0.38 терафлопс
|Объем видеопамяти
|0 ГБ
|Тип памяти
|System Shared
|Частота памяти
|0 МГц (Effective - 0 МГц)
|Шейдерных блоков
|192
|Поддержка DirectX
|12
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да