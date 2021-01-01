Главная > Сравнение ноутбуков > XPS 13 9310 или Inspiron 15 5510 – что лучше выбрать?

Dell XPS 13 9310 против Inspiron 15 5510

53 из 100
Dell XPS 13 9310
VS
46 из 100
Dell Inspiron 15 5510
Dell XPS 13 9310
Dell Inspiron 15 5510
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 52 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 13 9310 и Inspiron 15 5510 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 13 9310
  • Существенно легче – весит на 430 граммов меньше (1.2 и 1.63 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 69% более четкий дисплей – 169 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (589 и 815 см2)
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5510
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 130-177% больше FPS в играх
  • На 33% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 1249 vs 939 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 13 9310
vs
Inspiron 15 5510

Корпус

Вес 1.2 кг 1.63 кг
Ширина 296 мм 356 мм
Высота 199 мм 228.9 мм
Толщина 15 мм 17.9 мм
Площадь 589 см2 815 см2
Соотношение экрана к корпусу ~88.4% ~82.4%
Боковые рамки 3.7 мм 5.3 мм
Цвета Белый, Черный Серебристый, Синий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 -
Уровень шума 36.6 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.4 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 169 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость
XPS 13 9310
500 нит
Inspiron 15 5510
н/д

Батарея

Ёмкость
Напряжение 7.6 В -
Время полной зарядки 3:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 218 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 1.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 4 8
L3-кэш 6 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel UHD Graphics 620
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
XPS 13 9310
2300
Inspiron 15 5510 +15%
2654
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 896
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
XPS 13 9310
0.84 терафлопс
Inspiron 15 5510 +236%
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 4267 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 84.6 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.1 1x USB 3.2
USB-A Нет 3x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер 11.2 x 6.4 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Razer Blade Stealth 13 (2020) или Dell XPS 13 9310
2. Apple MacBook Pro 16 (2019) или Dell Inspiron 15 5510
3. Dell XPS 15 9500 или Inspiron 15 5510
4. Dell G5 15 5510 или Inspiron 15 5510
5. Dell Inspiron 15 5505 или Inspiron 15 5510
6. ASUS VivoBook S15 S532 или Dell Inspiron 15 5510

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Inspiron 15 5510 и XPS 13 9310 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях