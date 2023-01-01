Framework Laptop 16
- Дата выхода: Март 2023 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~71.7%
- Размеры: 356.58 x 290.2 x 17.95 мм
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Обзор
Производительность системы
79
Производительность в играх
88
Экран
66
Автономность
62
Коммуникации
98
Корпус и дизайн
74
Оценка NanoReview
75
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Framework Laptop 16
Корпус
|Вес
|2.1 кг
|Размеры
|356.58 x 290.2 x 17.95 мм
|Площадь
|1035 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~71.7%
|Боковые рамки
|6 мм
|Цвета
|Черный, Серый, Оранжевый, Фиолетовый
|Материал
|Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Жидкий металл
|Да
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Технология синхронизации
|FreeSync
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Контрастность
|1500:1
|Время отклика
|9 мс
Максимальная яркость
500 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|-
|Мощность зарядки
|180 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.8 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5.1 ГГц
|Ядер
|8
|Потоков
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon 780M
|Техпроцесс
|4 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1940
Geekbench 5 (многоядерный)
14222
Cinebench R23 (одноядерный)
1721
Cinebench R23 (многоядерный)
17720
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|100 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|6 нм
|Частота GPU
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|2500 МГц
|FLOPS
|20.4 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|~18 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|128
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|64
Производительность GPU
20.4 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|Частота
|5600 МГц
|Тип
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC1318
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|Нет
|USB Type-C
|4x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|Размер
|12.2 x 7.6 см
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Да