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Framework Laptop 16

Framework Laptop 16
  • Дата выхода: Март 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~71.7%
  • Размеры: 356.58 x 290.2 x 17.95 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Laptop 16 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
79
Производительность в играх
88
Экран
66
Автономность
62
Коммуникации
98
Корпус и дизайн
74
Оценка NanoReview
75

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Framework Laptop 16

Корпус

Вес 2.1 кг
Размеры 356.58 x 290.2 x 17.95 мм
Площадь 1035 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.7%
Боковые рамки 6 мм
Цвета Черный, Серый, Оранжевый, Фиолетовый
Материал Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Да
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 165 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет
Технология синхронизации FreeSync
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Датчик освещенности Нет
Тесты экрана
Контрастность 1500:1
Время отклика 9 мс
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки -
Мощность зарядки 180 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.8 ГГц
Частота в режиме Boost 5.1 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon 780M
Техпроцесс 4 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1940
Geekbench 5 (многоядерный)
14222
Cinebench R23 (одноядерный)
1721
Cinebench R23 (многоядерный)
17720
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 100 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 6 нм
Частота GPU 1500 МГц
Boost частота GPU 2500 МГц
FLOPS 20.4 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~18 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 128
Блоки операций растеризации (ROPs) 64
Производительность GPU
20.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 5600 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC1318
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Инфракрасный датчик Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет
USB Type-C 4x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Размер 12.2 x 7.6 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

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