Главная > Сравнение ноутбуков > ENVY 17 (2022): характеристики и тесты

HP ENVY 17 (2022)

HP ENVY 17 (2022)
  • Дата выхода: Май 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80%
  • Размеры: 398.27 x 259.08 x 19.55 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ENVY 17 (2022) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
70
Производительность в играх
40
Экран
32
Автономность
59
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
67
Оценка NanoReview
52

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP ENVY 17 (2022)

Корпус

Вес 2.49 кг
Размеры 398.27 x 259.08 x 19.55 мм
Площадь 1032 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80%
Боковые рамки 7.6 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 90 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 12
Потоков 16
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1646
Geekbench 5 (многоядерный)
8817
Cinebench R23 (одноядерный)
1668
Cinebench R23 (многоядерный)
8868

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 768
Блоки текстурирования (TMUs) 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 24
Производительность GPU
1.69 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. HP ENVY 17 (2022) vs ENVY 17
2. HP ENVY 17 (2022) vs ENVY 15 (2021)
3. HP ENVY 17 (2022) vs Apple MacBook Pro 16 (2021)
4. HP ENVY 17 (2022) vs Spectre x360 16
5. HP ENVY 17 (2022) vs Dell XPS 17 9720 (2022)
6. HP ENVY 17 (2022) vs LG Gram 17 (2022)

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры