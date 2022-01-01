HP ENVY 17 (2022)
- Дата выхода: Май 2022 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~80%
- Размеры: 398.27 x 259.08 x 19.55 мм
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Обзор
Производительность системы
70
Производительность в играх
40
Экран
32
Автономность
59
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
67
Оценка NanoReview
52
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики HP ENVY 17 (2022)
Корпус
|Вес
|2.49 кг
|Размеры
|398.27 x 259.08 x 19.55 мм
|Площадь
|1032 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80%
|Боковые рамки
|7.6 мм
|Цвета
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
Максимальная яркость
300 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Мощность зарядки
|90 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|Ядер
|12
|Потоков
|16
|L3-кэш
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1646
Geekbench 5 (многоядерный)
8817
Cinebench R23 (одноядерный)
1668
Cinebench R23 (многоядерный)
8868
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|FLOPS
|1.69 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|768
|Блоки текстурирования (TMUs)
|48
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|24
Производительность GPU
1.69 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Windows Precision
|Да