Главная > Сравнение ноутбуков > Galaxy Book 3 Ultra или ENVY 17 (2022) – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy Book 3 Ultra против HP ENVY 17 (2022)

70 из 100
Samsung Galaxy Book 3 Ultra
VS
51 из 100
HP ENVY 17 (2022)
Samsung Galaxy Book 3 Ultra
HP ENVY 17 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2880 x 1800
Процессор
Intel Core i7 1260P
Графика
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 3 Ultra и HP ENVY 17 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Ultra
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 166-227% больше FPS в играх
  • Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.79 и 2.49 кг)
  • На 62% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16430 vs 10169 баллов
  • Комплектуется на 21 Вт*ч большей батареей (76 и 55 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 67% более четкий дисплей – 212 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (890 и 1032 см2)
Причины выбрать HP ENVY 17 (2022)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 3 Ultra
vs
ENVY 17 (2022)

Корпус

Вес 1.79 кг 2.49 кг
Размеры 355.4 x 250.4 x 16.5 мм 398.27 x 259.08 x 19.55 мм
Площадь 890 см2 1032 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.4% ~80%
Боковые рамки 5.4 мм 7.6 мм
Цвета Серий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 212 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 -
Охват DCI-P3 120% -
Время отклика 1 мс -
Максимальная яркость
Galaxy Book 3 Ultra +67%
500 нит
ENVY 17 (2022)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 100 Вт 90 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 4 нм 10 нм
Частота GPU - 300 МГц
FLOPS 6.8-9.2 терафлопс 1.69 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 96 бит -
Скорость памяти ~16 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 768
Блоки текстурирования (TMUs) 80 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 24
Производительность GPU
Galaxy Book 3 Ultra +302%
6.8-9.2 терафлопс
ENVY 17 (2022)
1.69 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x5W, 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Apple MacBook Pro 16 (2021) против Samsung Galaxy Book 3 Ultra
2. Dell XPS 15 9520 (2022) против Samsung Galaxy Book 3 Ultra
3. Dell XPS 17 9720 (2022) против Samsung Galaxy Book 3 Ultra
4. Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") против Samsung Galaxy Book 3 Ultra
5. Samsung Galaxy Book 2 Pro (15.6") против Samsung Galaxy Book 3 Ultra
6. Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD) против Samsung Galaxy Book 3 Ultra
7. Apple MacBook Pro 16 (2023) против Samsung Galaxy Book 3 Ultra
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между HP ENVY 17 (2022) и Samsung Galaxy Book 3 Ultra – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры