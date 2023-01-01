Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1800 - 1920 x 1080 3840 x 2160 Процессор - Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Intel Core i7 1260P Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Ultra Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 166-227% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 166-227% больше FPS в играх Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.79 и 2.49 кг)

Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.79 и 2.49 кг) На 62% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16430 vs 10169 баллов

На 62% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16430 vs 10169 баллов Комплектуется на 21 Вт*ч большей батареей (76 и 55 Вт*ч)

Комплектуется на 21 Вт*ч большей батареей (76 и 55 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Сенсорный экран

Сенсорный экран Имеет на 67% более четкий дисплей – 212 против 127 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 67% более четкий дисплей – 212 против 127 точек на дюйм (PPI) На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (890 и 1032 см2) Причины выбрать HP ENVY 17 (2022) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.79 кг 2.49 кг Размеры 355.4 x 250.4 x 16.5 мм 398.27 x 259.08 x 19.55 мм Площадь 890 см2 1032 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.4% ~80% Боковые рамки 5.4 мм 7.6 мм Цвета Серий Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 -

Дисплей 2880 x 1800 1920 x 1080 3840 x 2160 Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 212 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 - Охват DCI-P3 120% - Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Galaxy Book 3 Ultra +67% 500 нит ENVY 17 (2022) 300 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 55 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 100 Вт 90 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 4 нм 10 нм Частота GPU - 300 МГц FLOPS 6.8-9.2 терафлопс 1.69 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 96 бит - Скорость памяти ~16 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 768 Блоки текстурирования (TMUs) 80 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 24 Производительность GPU Galaxy Book 3 Ultra +302% 6.8-9.2 терафлопс ENVY 17 (2022) 1.69 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x5W, 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.