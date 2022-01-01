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HP Omen 16 (2022)

HP Omen 16 (2022)
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78.1%
  • Размеры: 369 x 248 x 23 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей Omen 16 (2022) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
81
Производительность в играх
65
Экран
34
Автономность
62
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
64
Оценка NanoReview
60

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP Omen 16 (2022)

Корпус

Вес 2.29 кг
Размеры 369 x 248 x 23 мм
Площадь 915 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.1%
Боковые рамки 6.3 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 56 дБ

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 137 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 150 / 230 Вт
Вес зарядного устройства 636 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 18 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1797
Geekbench 5 (многоядерный)
8957
Cinebench R23 (одноядерный)
1853
Cinebench R23 (многоядерный)
13443

Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus Да
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
FLOPS 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40
Производительность GPU
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 84.4 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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