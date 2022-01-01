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HP Victus 16 (2021 AMD) против Omen 16 (2022)

57 из 100
HP Victus 16 (2021 AMD)
VS
60 из 100
HP Omen 16 (2022)
HP Victus 16 (2021 AMD)
HP Omen 16 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Victus 16 (2021 AMD) и Omen 16 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Victus 16 (2021 AMD)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
Причины выбрать HP Omen 16 (2022)
  • Немного легче – весит на 110 граммов меньше (2.29 и 2.4 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 21-29% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • На 29% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13642 vs 10556 баллов
  • Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (83 и 70 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Victus 16 (2021 AMD)
vs
Omen 16 (2022)

Корпус

Вес 2.4 кг 2.29 кг
Размеры 370 x 260 x 23.6 мм 369 x 248 x 23 мм
Площадь 962 см2 915 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.3% ~78.1%
Боковые рамки 6.8 мм 6.3 мм
Цвета Белый, Серебристый, Синий Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 52 дБ 56 дБ

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов 16.1 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 137 точек на дюйм 137 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1203:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 73.2% -
Охват DCI-P3 72.6% -
Время отклика 12 мс -
Максимальная яркость
Victus 16 (2021 AMD)
250 нит
Omen 16 (2022) +20%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 200 Вт 150 / 230 Вт
Вес зарядного устройства 500 граммов 636 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 16 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel UHD Graphics 770
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 1375 МГц -
Boost частота GPU 1645 МГц -
FLOPS 4.632 терафлопс 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1408 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 88 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40
Производительность GPU
Victus 16 (2021 AMD)
4.632 терафлопс
Omen 16 (2022) +39%
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC245 -
Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 78 дБ 84.4 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.5 x 8.0 см -
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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