Главная > Сравнение ноутбуков > Omen 17 (2022): характеристики и тесты

HP Omen 17 (2022)

HP Omen 17 (2022)
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.2%
  • Размеры: 397.2 x 262.1 x 26.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Графика:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Omen 17 (2022) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
91
Производительность в играх
75
Экран
49
Автономность
64
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
48
Оценка NanoReview
65

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP Omen 17 (2022)

Корпус

Вес 2.79 кг
Размеры 397.2 x 262.1 x 26.9 мм
Площадь 1041 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.2%
Боковые рамки 7.1 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Время отклика 7 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 330 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 14
Потоков 20
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1829
Geekbench 5 (многоядерный)
12583
Cinebench R23 (одноядерный)
1849
Cinebench R23 (многоядерный)
17198

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
FLOPS 10.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Скорость памяти ~12-14 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 48
Производительность GPU
10.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ
Возможность замены Да
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. HP Omen 17 (2022) и HP Omen 17 (2021)
2. HP Omen 17 (2022) и Lenovo Legion 5i 17" (2021, Intel)
3. HP Omen 17 (2022) и Apple MacBook Pro 16 (2021)
4. HP Omen 17 (2022) и MSI Stealth GS77
5. HP Omen 17 (2022) и Asus ROG Strix G17 G713 (2022)
6. HP Omen 17 (2022) и Dell Alienware x17 R2
7. HP Omen 17 (2022) и Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel)
8. HP Omen 17 (2022) и Lenovo Legion 5i 15" Gen 7
9. HP Omen 17 (2022) и Dell XPS 17 9720 (2022)
10. HP Omen 17 (2022) и Dell G15 5520 (2022)
11. HP Omen 17 (2022) и Razer Blade 17 (2022)
12. HP Omen 17 (2022) и Dell Alienware m17 R5 Ryzen Edition

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры