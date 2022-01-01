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HP Omen 17 (2022) против Omen 16 (2022)

65 из 100
HP Omen 17 (2022)
VS
60 из 100
HP Omen 16 (2022)
HP Omen 17 (2022)
HP Omen 16 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор Intel Core i7 12700H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Omen 17 (2022) и Omen 16 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Omen 17 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
  • На 25% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17111 vs 13642 баллов
Причины выбрать HP Omen 16 (2022)
  • Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (2.29 и 2.79 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (915 и 1041 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Omen 17 (2022)
vs
Omen 16 (2022)

Корпус

Вес 2.79 кг 2.29 кг
Размеры 397.2 x 262.1 x 26.9 мм 369 x 248 x 23 мм
Площадь 1041 см2 915 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.2% ~78.1%
Боковые рамки 7.1 мм 6.3 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 56 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 16.1 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 137 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Время отклика 7 мс -
Максимальная яркость
Omen 17 (2022)
300 нит
Omen 16 (2022)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 330 Вт 150 / 230 Вт
Вес зарядного устройства - 636 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 14 6
Потоков 20 12
L3-кэш 24 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics 770
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Omen 17 (2022) +42%
12711
Omen 16 (2022)
8957
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Omen 17 (2022) +25%
17111
Omen 16 (2022)
13642

Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
FLOPS 10.8 терафлопс 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти ~12-14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 120 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40
Производительность GPU
Omen 17 (2022) +68%
10.8 терафлопс
Omen 16 (2022)
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 84.4 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort - Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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