Главная > Сравнение ноутбуков > Spectre x360 16 (2022): характеристики и тесты

HP Spectre x360 16 (2022)

HP Spectre x360 16 (2022)
  • Дата выхода: Май 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~85.6%
  • Размеры: 357.88 x 245.36 x 19.8 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Spectre x360 16 (2022) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
89
Производительность в играх
56
Экран
56
Автономность
57
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
68
Оценка NanoReview
66

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP Spectre x360 16 (2022)

Корпус

Размеры 357.88 x 245.36 x 19.8 мм
Площадь 878 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.6%
Боковые рамки 5.5 мм
Цвета Черный
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 225 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 3072 x 1920 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый (антиблик)
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 135 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 14
Потоков 20
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1756
Geekbench 5 (многоядерный)
12415
Cinebench R23 (одноядерный)
1768
Cinebench R23 (многоядерный)
17036

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 6 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц
FLOPS 3.46 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 64 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
3.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.2
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. HP Spectre x360 16 (2022) vs Apple MacBook Pro 16 (2021)
2. HP Spectre x360 16 (2022) vs HP Spectre x360 16
3. HP Spectre x360 16 (2022) vs Dell XPS 17 9720 (2022)
4. HP Spectre x360 16 (2022) vs Dell XPS 15 9520 (2022)
5. HP Spectre x360 16 (2022) vs Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")
6. HP Spectre x360 16 (2022) vs LG Gram 17 (2022)

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры