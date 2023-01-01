Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 3072 x 1920 3840 x 2400 - 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) 2880 x 1800 Процессор - Intel Core i7 1260P Intel Core i7 12700H Intel Core i7 1360P Intel Core i7 13700H - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Графика Intel Arc 3 A370M 4GB - Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 4060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Spectre x360 16 Легче – весит на 240 граммов меньше (2.1 и 2.34 кг)

Легче – весит на 240 граммов меньше (2.1 и 2.34 кг) Сенсорный экран

Сенсорный экран Имеет на 20% более четкий дисплей – 226 против 188 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать HP ENVY 16 (2023) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 49% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14609 vs 9774 баллов

На 49% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14609 vs 9774 баллов Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.1 кг 2.34 кг Размеры 357.88 x 245.36 x 19.8 мм 357.4 x 252.4 x 19.9 мм Площадь 878 см2 902 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.5% ~83.3% Боковые рамки 6.6 мм 5.3 мм Цвета Черный Серебристый Материал Top: Алюминий

Middle: Алюминий

Алюминий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 3072 x 1920 3840 x 2400 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) 2880 x 1800 Диагональ 16 дюймов 16.1 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 226 точек на дюйм 188 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3072 x 1920 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Датчик освещенности Да Да Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Максимальная яркость Spectre x360 16 400 нит ENVY 16 (2023) 400 нит

Батарея Ёмкость 83 Вт*ч 83 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 135 Вт 200 Вт Длина кабеля 1 метр 1 метр

Видеокарта Модель GPU Intel Arc 3 A370M 4GB Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 4060 Mobile 6GB TGP - 95 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 6 нм 6 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1550 МГц 1550 МГц FLOPS 3.46 терафлопс 3.46 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 64 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Spectre x360 16 3.46 терафлопс ENVY 16 (2023) 3.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 5200 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.2 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Инфракрасный датчик Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 2560 x 1440 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 12.5 x 8.0 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.