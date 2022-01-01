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HP Victus 15 (2022 AMD)

HP Victus 15 (2022 AMD)
  • Дата выхода: Май 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~73.5%
  • Размеры: 357.88 x 255 x 23.6 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Victus 15 (2022 AMD) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
64
Производительность в играх
50
Экран
35
Автономность
54
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
63
Оценка NanoReview
51

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP Victus 15 (2022 AMD)

Корпус

Вес 2.29 кг
Размеры 357.88 x 255 x 23.6 мм
Площадь 913 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.5%
Боковые рамки 6.2 мм
Цвета Белый, Серебристый, Синий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 200 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1433
Geekbench 5 (многоядерный)
6239
Cinebench R23 (одноядерный)
1410
Cinebench R23 (многоядерный)
10310

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 1380 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Victus 15 (2022 AMD) vs Omen 15 (2021 AMD)
2. Victus 15 (2022 AMD) vs Victus 16 (2021 Intel)
3. Victus 15 (2022 AMD) vs Victus 16 (2021 AMD)
4. Victus 15 (2022 AMD) vs Omen 16 (2022)
5. Victus 15 (2022 AMD) vs Victus 15 (2022 Intel)

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