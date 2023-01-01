HP Victus 15 (2023 AMD) против ASUS Vivobook 15 (F1504 / X1504)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать HP Victus 15 (2023 AMD)
- Видеокарта показывает в среднем на 68-92% больше FPS в играх
- На 70% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9902 vs 5809 баллов
- Комплектуется на 10.5 Вт*ч большей батареей (52.5 и 42 Вт*ч)
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать ASUS Vivobook 15 (F1504 / X1504)
- Существенно легче – весит на 590 граммов меньше (1.7 и 2.29 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
- Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (836 и 913 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.29 кг
|1.7 кг
|Размеры
|357.9 x 255 x 23.5 мм
|359.7 x 232.5 x 17.9 мм
|Площадь
|913 см2
|836 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~73.5%
|~80.2%
|Боковые рамки
|6.3 мм
|7.2 мм
|Цвета
|Белый, Черный, Серебристый, Синий
|Серебристый, Золотистый, Синий
|Материал
|Пластик
|Пластик
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Нет
|Цветовой охват sRGB
|60%
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|1:40 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Справа
|Мощность зарядки
|150 / 200 Вт
|45 Вт
|Вес зарядного устройства
|640 граммов
|190 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|1.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|6
|6 (2P + 4E)
|Потоков
|12
|8
|L3-кэш
|16 МБ
|10 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
1883
Geekbench 6 (многоядерный)
Victus 15 (2023 AMD) +31%
6765
Cinebench R23 (одноядерный)
1394
1578
Cinebench R23 (многоядерный)
Victus 15 (2023 AMD) +70%
9902
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|50 Вт
|45 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|12 нм
|10 нм
|Частота GPU
|1380 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1560 МГц
|1400 МГц
|FLOPS
|3.195 терафлопс
|1.43 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|DDR4
|Ширина шины
|128 бит
|-
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|512
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|32
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|16
Производительность GPU
Victus 15 (2023 AMD) +123%
3.195 терафлопс
1.43 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Опционально
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Опционально
|Длина хода клавиш
|1.8 мм
|1.4 мм
|Размер
|12.5 x 8.0 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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