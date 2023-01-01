Главная > Сравнение ноутбуков > Victus 15 (2023 AMD) или Vivobook 15 (F1504 / X1504) – что лучше выбрать?

HP Victus 15 (2023 AMD) против ASUS Vivobook 15 (F1504 / X1504)

45 из 100
HP Victus 15 (2023 AMD)
VS
44 из 100
ASUS Vivobook 15 (F1504 / X1504)
HP Victus 15 (2023 AMD)
ASUS Vivobook 15 (F1504 / X1504)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
42 Вт*ч
Процессор
Графика
Intel UHD Graphics (64 EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Victus 15 (2023 AMD) и ASUS Vivobook 15 (F1504 / X1504) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Victus 15 (2023 AMD)
  • Видеокарта показывает в среднем на 68-92% больше FPS в играх
  • На 70% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9902 vs 5809 баллов
  • Комплектуется на 10.5 Вт*ч большей батареей (52.5 и 42 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать ASUS Vivobook 15 (F1504 / X1504)
  • Существенно легче – весит на 590 граммов меньше (1.7 и 2.29 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (836 и 913 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Victus 15 (2023 AMD)
vs
Vivobook 15 (F1504 / X1504)

Корпус

Вес 2.29 кг 1.7 кг
Размеры 357.9 x 255 x 23.5 мм 359.7 x 232.5 x 17.9 мм
Площадь 913 см2 836 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.5% ~80.2%
Боковые рамки 6.3 мм 7.2 мм
Цвета Белый, Черный, Серебристый, Синий Серебристый, Золотистый, Синий
Материал Пластик Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 60% -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:50 ч. 1:40 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 150 / 200 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства 640 граммов 190 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 6 (2P + 4E)
Потоков 12 8
L3-кэш 16 МБ 10 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench

Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт 45 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 1380 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1400 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 1.43 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 512
Блоки текстурирования (TMUs) 64 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 16
Производительность GPU
Victus 15 (2023 AMD) +123%
3.195 терафлопс
Vivobook 15 (F1504 / X1504)
1.43 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 16 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Опционально
Длина хода клавиш 1.8 мм 1.4 мм
Тачпад
Размер 12.5 x 8.0 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Acer Aspire 5 (A515-58) vs ASUS Vivobook 15 (F1504 / X1504)
2. Apple MacBook Air 15 (M2) vs ASUS Vivobook 15 (F1504 / X1504)
3. Acer Aspire 3 (A314-36) vs ASUS Vivobook 15 (F1504 / X1504)
4. Acer Swift Go 16 (SFG16-71) vs ASUS Vivobook 15 (F1504 / X1504)
5. ASUS Vivobook 14 (M1405) vs ASUS Vivobook 15 (F1504 / X1504)
6. Asus Vivobook S 15 OLED (K5504) vs ASUS Vivobook 15 (F1504 / X1504)
7. Lenovo ThinkPad L15 Gen 4 vs ASUS Vivobook 15 (F1504 / X1504)
8. Dell G15 5530 (2023) vs HP Victus 15 (2023 AMD)
9. HP Victus 16 (2023) vs HP Victus 15 (2023 AMD)
10. Acer Nitro 16 (AN16-41) vs HP Victus 15 (2023 AMD)
Сравнить другие ноутбуки (760+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS Vivobook 15 (F1504 / X1504) и HP Victus 15 (2023 AMD) – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры