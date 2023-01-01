Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Батарея - 52.5 Вт*ч 70 Вт*ч 42 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 5 7535HS - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U Графика - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Radeon RX 6500M 4GB Intel UHD Graphics (64 EU) Память (ОЗУ) - 8GB 12GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Victus 15 (2023 AMD) Видеокарта показывает в среднем на 68-92% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 68-92% больше FPS в играх На 70% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9902 vs 5809 баллов

На 70% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9902 vs 5809 баллов Комплектуется на 10.5 Вт*ч большей батареей (52.5 и 42 Вт*ч)

Комплектуется на 10.5 Вт*ч большей батареей (52.5 и 42 Вт*ч) Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит Причины выбрать ASUS Vivobook 15 (F1504 / X1504) Существенно легче – весит на 590 граммов меньше (1.7 и 2.29 кг)

Существенно легче – весит на 590 граммов меньше (1.7 и 2.29 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (836 и 913 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.29 кг 1.7 кг Размеры 357.9 x 255 x 23.5 мм 359.7 x 232.5 x 17.9 мм Площадь 913 см2 836 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.5% ~80.2% Боковые рамки 6.3 мм 7.2 мм Цвета Белый, Черный, Серебристый, Синий Серебристый, Золотистый, Синий Материал Пластик Пластик Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 1

Дисплей 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Цветовой охват sRGB 60% - Максимальная яркость Victus 15 (2023 AMD) +20% 300 нит Vivobook 15 (F1504 / X1504) 250 нит

Батарея Ёмкость 52.5 Вт*ч 70 Вт*ч 42 Вт*ч Время полной зарядки 1:50 ч. 1:40 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 150 / 200 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 640 граммов 190 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Radeon RX 6500M 4GB Intel UHD Graphics (64 EU) TGP 50 Вт 45 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU 1380 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 1400 МГц FLOPS 3.195 терафлопс 1.43 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 512 Блоки текстурирования (TMUs) 64 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 16 Производительность GPU Victus 15 (2023 AMD) +123% 3.195 терафлопс Vivobook 15 (F1504 / X1504) 1.43 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 12GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 Макс. количество памяти 16 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Опционально Длина хода клавиш 1.8 мм 1.4 мм Тачпад Размер 12.5 x 8.0 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.