Главная > Сравнение ноутбуков > MateBook 14: характеристики и тесты

Huawei MateBook 14

Huawei MateBook 14
  • Дата выхода: Апрель 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~84.8%
  • Размеры: 307.5 x 223.8 x 15.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей MateBook 14 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
49
Производительность в играх
32
Экран
44
Автономность
57
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
91
Оценка NanoReview
50

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Huawei MateBook 14

Корпус

Вес 1.49 кг
Размеры 307.5 x 223.8 x 15.9 мм
Площадь 688 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.8%
Боковые рамки 5.8 мм
Цвета Серебристый, Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 40.2 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 185 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2
Разрешение 2160 x 1440 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1758:1
Цветовой охват sRGB 92.8%
Охват Adobe RGB 68.2%
Охват DCI-P3 65.9%
Время отклика 36 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:25 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 200 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1275
Geekbench 5 (многоядерный)
4189
Cinebench R23 (одноядерный)
1279
Cinebench R23 (многоядерный)
4876

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Макс. громкость 76.4 дБ
Микрофонов 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера В клавиатуре
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Huawei MateBook 14 или Dell XPS 13 9310
2. Huawei MateBook 14 или ASUS ZenBook 14 UX435
3. Huawei MateBook 14 или ASUS ZenBook 14 UM425
4. Huawei MateBook 14 или Dell XPS 13 9305
5. Huawei MateBook 14 или Apple Macbook Air (M1, 2020)
6. Huawei MateBook 14 или Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
7. Huawei MateBook 14 или Lenovo Yoga Slim 7 14" (Intel)
8. Huawei MateBook 14 или Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD)
9. Huawei MateBook 14 или Huawei MateBook 14s
10. Huawei MateBook 14 или Apple MacBook Pro 14 (2021)

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры