Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook 14s Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5282 vs 4777 баллов

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (60 и 56 Вт*ч)

Сенсорный экран

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Имеет на 15% более четкий дисплей – 213 против 185 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Huawei MateBook 14 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.43 кг 1.49 кг Размеры 313.8 x 229.7 x 16.7 мм 307.5 x 223.8 x 15.9 мм Площадь 721 см2 688 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.3% ~84.8% Боковые рамки 6.8 мм 5.8 мм Цвета Серий, Зеленый Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 145° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 47 дБ 40.2 дБ

Дисплей 2520 x 1680 2160 x 1440 Диагональ 14.2 дюймов 14 дюймов Тип матрицы LTPS LCD IPS LCD Частота обновления 90 Гц 60 Гц Плотность пикселей 213 точек на дюйм 185 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 3:2 Разрешение 2520 x 1680 пикселей 2160 x 1440 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1500:1 1758:1 Цветовой охват sRGB 100% 92.8% Охват Adobe RGB - 68.2% Охват DCI-P3 - 65.9% Время отклика - 36 мс Максимальная яркость MateBook 14s +33% 400 нит MateBook 14 300 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 56 Вт*ч Время полной зарядки - 1:25 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 90 Вт 65 Вт Длина кабеля 1.8 метров - Вес зарядного устройства 241 грамм 200 граммов

Процессор Модель CPU Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 0.9-2.4 ГГц Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц Ядер 4 4 Потоков 8 8 L3-кэш 8 МБ 8 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) MateBook 14s +10% 1389 MateBook 14 1263 Geekbench 5 (многоядерный) MateBook 14s +12% 4629 MateBook 14 4147 Cinebench R23 (одноядерный) MateBook 14s +6% 1385 MateBook 14 1305 Cinebench R23 (многоядерный) MateBook 14s +11% 5282 MateBook 14 4777

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 3.73 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU MateBook 14s 1.41 терафлопс MateBook 14 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3733 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB Шина - PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.0 2.0 Dolby Atmos Нет - Макс. громкость 84.1 дБ 76.4 дБ Микрофонов 4 4

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана В клавиатуре Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 12.0 x 7.4 см - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.