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Huawei MateBook 14s против MateBook 14

59 из 100
Huawei MateBook 14s
VS
50 из 100
Huawei MateBook 14
Huawei MateBook 14s
Huawei MateBook 14
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Huawei MateBook 14s и MateBook 14 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Huawei MateBook 14s
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5282 vs 4777 баллов
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (60 и 56 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
  • Имеет на 15% более четкий дисплей – 213 против 185 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Huawei MateBook 14
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MateBook 14s
vs
MateBook 14

Корпус

Вес 1.43 кг 1.49 кг
Размеры 313.8 x 229.7 x 16.7 мм 307.5 x 223.8 x 15.9 мм
Площадь 721 см2 688 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.3% ~84.8%
Боковые рамки 6.8 мм 5.8 мм
Цвета Серий, Зеленый Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 145° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 47 дБ 40.2 дБ

Дисплей

Диагональ 14.2 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы LTPS LCD IPS LCD
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 213 точек на дюйм 185 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 3:2
Разрешение 2520 x 1680 пикселей 2160 x 1440 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1500:1 1758:1
Цветовой охват sRGB 100% 92.8%
Охват Adobe RGB - 68.2%
Охват DCI-P3 - 65.9%
Время отклика - 36 мс
Максимальная яркость
MateBook 14s +33%
400 нит
MateBook 14
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:25 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 90 Вт 65 Вт
Длина кабеля 1.8 метров -
Вес зарядного устройства 241 грамм 200 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
MateBook 14s +10%
1389
MateBook 14
1263
Geekbench 5 (многоядерный)
MateBook 14s +12%
4629
MateBook 14
4147
Cinebench R23 (одноядерный)
MateBook 14s +6%
1385
MateBook 14
1305
Cinebench R23 (многоядерный)
MateBook 14s +11%
5282
MateBook 14
4777

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 3.73 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
MateBook 14s
1.41 терафлопс
MateBook 14
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина - PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.0 2.0
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 84.1 дБ 76.4 дБ
Микрофонов 4 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана В клавиатуре
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 12.0 x 7.4 см -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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