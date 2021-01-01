Huawei MateBook 16 (2021)
- Дата выхода: Октябрь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~85.2%
- Размеры: 351 x 254.9 x 17.8 мм
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Обзор
Производительность системы
83
Производительность в играх
38
Экран
49
Автономность
80
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
79
Оценка NanoReview
61
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Huawei MateBook 16 (2021)
Корпус
|Вес
|1.99 кг
|Размеры
|351 x 254.9 x 17.8 мм
|Площадь
|895 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~85.2%
|Боковые рамки
|6.4 мм
|Цвета
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|Разрешение
|2520 x 1680 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|1500:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
Максимальная яркость
300 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|135 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|Ядер
|6
|Потоков
|12
|L3-кэш
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1361
Geekbench 5 (многоядерный)
6021
Cinebench R23 (одноядерный)
1354
Cinebench R23 (многоядерный)
9823
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|10-45 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|FLOPS
|1.108 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|448
|Поддержка DirectX
|12.1
Производительность GPU
1.108 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|В клавиатуре
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Windows Precision
|Да