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Huawei MateBook 16 (2021)

Huawei MateBook 16 (2021)
  • Дата выхода: Октябрь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~85.2%
  • Размеры: 351 x 254.9 x 17.8 мм
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Обзор

Оценка основных показателей MateBook 16 (2021) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
83
Производительность в играх
38
Экран
49
Автономность
80
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
79
Оценка NanoReview
61

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Huawei MateBook 16 (2021)

Корпус

Вес 1.99 кг
Размеры 351 x 254.9 x 17.8 мм
Площадь 895 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.2%
Боковые рамки 6.4 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2
Разрешение 2520 x 1680 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1500:1
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 135 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1361
Geekbench 5 (многоядерный)
6021
Cinebench R23 (одноядерный)
1354
Cinebench R23 (многоядерный)
9823

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 448
Поддержка DirectX 12.1
Производительность GPU
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера В клавиатуре
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Apple MacBook Pro 16 (2019) или Huawei MateBook 16 (2021)
2. Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) или Huawei MateBook 16 (2021)
3. Apple MacBook Pro 13 (Intel, 2020) или Huawei MateBook 16 (2021)
4. Huawei MateBook 14s или Huawei MateBook 16 (2021)

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